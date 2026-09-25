2 potenti offerte Apple disponibili solo su Amazon: ultimi pezzi

Con il recente rincaro della tecnologia di consumo, trovare promozioni interessanti se devi cambiare smartwatch o smartphone sono una vera rarità. Bene, su Amazon abbiamo scoperto 2 potenti offerte Apple davvero eccezionali. Ovviamente, essendo rimasti solo gli ultimi pezzi, ti consigliamo di essere veloce e procedere all’acquisto prima del sold out. La consegna gratuita è inclusa grazie alla tua iscrizione ad Amazon Prime.

Apple iPhone 16 128 GB

Partiamo con l’ottimo Apple iPhone 16 128 GB adesso tuo a soli 799 euro, anziché 1029 euro. A questo prezzo si tratta di un’occasione unica da prendere immediatamente al volo se sei un utente medio che cerca un’esperienza utente fluida e potente, un ecosistema facile da gestire, un supporto agli aggiornamenti longevo e ottime foto.

Apple Intelligence: supporto all’IA per scrittura, creazione e produttività con elaborazione orientata alla privacy.

supporto all’IA per scrittura, creazione e produttività con elaborazione orientata alla privacy. Tasto Controllo fotocamera: accesso rapido e gestione al volo di parametri come zoom e profondità di campo.

accesso rapido e gestione al volo di parametri come zoom e profondità di campo. Comparto fotografico avanzato: fotocamera Fusion da 48 MP con zoom 2x ottico e ultra-grandangolo con autofocus per scatti e video macro.

fotocamera Fusion da 48 MP con zoom 2x ottico e ultra-grandangolo con autofocus per scatti e video macro. Stili fotografici: profili colore e tonali personalizzabili di nuova generazione, reversibili allo scatto originale.

profili colore e tonali personalizzabili di nuova generazione, reversibili allo scatto originale. Chip A18: salto prestazionale di due generazioni per supportare AI, gaming di livello console e consumi ridotti.

salto prestazionale di due generazioni per supportare AI, gaming di livello console e consumi ridotti. Batteria e ricarica: autonomia fino a 22 ore di riproduzione video; ricarica via USB-C o wireless MagSafe potenziata.

autonomia fino a 22 ore di riproduzione video; ricarica via USB-C o wireless MagSafe potenziata. Design e materiali: telaio in alluminio aerospaziale, display Super Retina XDR da 6,1″ e vetro frontale Ceramic Shield ultra-resistente.

telaio in alluminio aerospaziale, display Super Retina XDR da 6,1″ e vetro frontale Ceramic Shield ultra-resistente. Personalizzazione interfaccia: icone colorabili nella schermata Home, app Foto riorganizzata ed effetti animati su iMessage.

icone colorabili nella schermata Home, app Foto riorganizzata ed effetti animati su iMessage. Connettività satellitare: messaggistica/tapback d’emergenza in assenza di rete e rilevamento incidenti per chiamate di soccorso.

Apple Watch SE 3 GPS + Cellular 44 mm

Continuiamo con l’imbattibile Apple Watch SE 3 GPS + Cellular 44 mm adesso tuo a soli 289 euro, anziché 359 euro. Adesso questo smartwatch Apple della linea “economica” è la scelta furba per chi cerca un orologio intelligente, perfettamente integrato con il proprio iPhone. Ora anche con ricarica rapida e funzionalità di salute e sicurezza avanzate, quasi come i modelli di punta.

Monitoraggio salute avanzato: sensore di temperatura integrato per l’app Parametri Vitali, tracciamento del sonno e metriche biometriche continue.

sensore di temperatura integrato per l’app Parametri Vitali, tracciamento del sonno e metriche biometriche continue. Tracking attività e fitness: rilevamento di allenamenti multi-sport, conteggio passi giornalieri e parametri di performance in tempo reale.

rilevamento di allenamenti multi-sport, conteggio passi giornalieri e parametri di performance in tempo reale. Sicurezza ed emergenze: rilevamento cadute e incidenti d’auto con inoltro automatico di SOS e avviso ai contatti d’emergenza.

rilevamento cadute e incidenti d’auto con inoltro automatico di SOS e avviso ai contatti d’emergenza. Autonomia e ricarica rapida: fino a 18 ore di uso continuativo; ricarica 2x più veloce rispetto al modello precedente (15 minuti per 8 ore di carica).

fino a 18 ore di uso continuativo; ricarica 2x più veloce rispetto al modello precedente (15 minuti per 8 ore di carica). Connettività e notifiche: gestione diretta di chiamate, messaggi, streaming audio, Siri e notifiche via iPhone o rete Wi-Fi.

gestione diretta di chiamate, messaggi, streaming audio, Siri e notifiche via iPhone o rete Wi-Fi. Indipendenza da smartphone: supporto per chiamate, riproduzione multimediale in streaming e connessione ad AirPods anche senza iPhone al seguito.

L’abbinamento perfetto

Se stai creando il tuo ecosistema Apple allora queste due offerte sono proprio una manna dal cielo, un vero miracolo. iPhone 16 128 GB e Watch SE 3 GPS + Cellular 44 mm li acquisti insieme a soli 1088 euro! Amazon ti sta facendo un regalo imperdibile.