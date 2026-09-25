 5 smartphone su eBay a meno di 350€ da acquistare subito
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5 smartphone su eBay a meno di 350€ da acquistare subito

Su eBay sono disponibili, salvo esaurimento scorte anticipato, 5 smartphone a meno di 350 euro da acquistare subito perché sono un affare.
5 smartphone su eBay a meno di 350€ da acquistare subito
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Su eBay sono disponibili, salvo esaurimento scorte anticipato, 5 smartphone a meno di 350 euro da acquistare subito perché sono un affare.
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Con l’avvicinarsi della fine di settembre, eBay ha deciso di stupire tutti i suoi utenti con questi 5 smartphone in offerta a meno di 350 euro. Il rapporto qualità-prezzo è una chiamata all’acquisto immediato. Sbrigati prima che le scorte limitate terminino velocemente. Potrai pagare in tre comode rate a tasso zero con PayPal o Klarna.

Motorola Moto G67 5G 256GB Memoria 8GB Ram Display 6.78″ 50Mp Pantone ArcticSeal a soli € 195,60 con SETT26

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APPLE IPHONE 14 RICONDIZIONATO GRADO A 128GB BIANCO GAR. 12 MESI + CAVO E BASE a soli € 312,55 con SETT26

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MOTOROLA MOTO RAZR 60 5G 256GB DUAL SIM 6.9″- 3,6″ 8GB RAM EU GIBRALTAR SEA TIM a soli € 439,04 con SETT26

Samsung Galaxy Xcover 7 5G 128GB Memoria 6GB Ram Display 6.6″ 50Mpx MIL-STD-810H a soli € 209,95 con SETT26

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OPPO A6X 4G Viola 128GB Memoria 4GB Ram Display 6.75″ 6100mAh 13Mpx Black Purple a soli € 130,43 con SETT26

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Come hai visto, tutti questi smartphone sono compatibili con il codice promozionale SETT26 che ti permette di ottenere un extra sconto del 5% sul prezzo già in promozione. In questo modo hai un doppio risparmio imperdibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 set 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
25 set 2026
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