5 smartphone su eBay a meno di 350€ da acquistare subito

Con l’avvicinarsi della fine di settembre, eBay ha deciso di stupire tutti i suoi utenti con questi 5 smartphone in offerta a meno di 350 euro. Il rapporto qualità-prezzo è una chiamata all’acquisto immediato. Sbrigati prima che le scorte limitate terminino velocemente. Potrai pagare in tre comode rate a tasso zero con PayPal o Klarna.
Motorola Moto G67 5G 256GB Memoria 8GB Ram Display 6.78″ 50Mp Pantone ArcticSeal a soli € 195,60 con SETT26
APPLE IPHONE 14 RICONDIZIONATO GRADO A 128GB BIANCO GAR. 12 MESI + CAVO E BASE a soli € 312,55 con SETT26
MOTOROLA MOTO RAZR 60 5G 256GB DUAL SIM 6.9″- 3,6″ 8GB RAM EU GIBRALTAR SEA TIM a soli € 439,04 con SETT26
Samsung Galaxy Xcover 7 5G 128GB Memoria 6GB Ram Display 6.6″ 50Mpx MIL-STD-810H a soli € 209,95 con SETT26
OPPO A6X 4G Viola 128GB Memoria 4GB Ram Display 6.75″ 6100mAh 13Mpx Black Purple a soli € 130,43 con SETT26
Come hai visto, tutti questi smartphone sono compatibili con il codice promozionale SETT26 che ti permette di ottenere un extra sconto del 5% sul prezzo già in promozione. In questo modo hai un doppio risparmio imperdibile.