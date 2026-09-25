Motorola Razr 60: lo smartphone che si piega oggi a un prezzo incredibile

Se anche tu ti sei subito innamorato degli smartphone pieghevoli ma non hai mai avuto il budget per acquistarne uno, approfitta di questa promozione e realizza il tuo sogno. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello il Motorola Razr 60 a soli 439 euro circa, invece che 599 euro, inserendo il codice promozionale SETT26 al momento del pagamento.

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Motorola Razr 60: piccolo e grande, scegli tu

Sicuramente la possibilità di piegare il Motorola Razr 60 all’occorrenza è una delle cose che lo rende uno smartphone straordinario. I due display hanno entrambi tecnologia pOLED e sono rispettivamente da 3,6 pollici e 6,9 pollici. Quello esterno ha una frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz con luminosità massima di 1700 nit, mentre quello principale fino a 120 Hz con la luminosità massima di 3000 nit.

Il potente processore MediaTek Dimensity 7400X con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, viene sostenuto dal sistema operativo Android 15 e garantisce ottime performance. La fotocamera posteriore ha un sensore principale da 50 MP e un ultra grandangolare più macro da 13 MP, mentre la fotocamera frontale è da 32 MP. Pesa circa 180 grammi con uno spessore da chiuso di 15,85 mm e da aperto di 7,25 mm con resistenza all’acqua e alla polvere di grado IP48. Inoltre nasconde una batteria da 4500 mAh con ricarica cablata da 30 W e ricarica wireless da 15 W.

Questa è sicuramente una grande promozione da non farsi sfuggire. Per cui vai subito su eBay e acquista il tuo Motorola Razr 60 a soli 439 euro circa, invece che 599 euro, inserendo il codice promozionale SETT26 al momento del pagamento. Concludi l’ordine adesso e potrai riceverlo comodamente a casa tua in pochi giorni senza ulteriori costi.