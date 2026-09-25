 Motorola Razr 60: lo smartphone che si piega oggi a un prezzo incredibile
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Motorola Razr 60: lo smartphone che si piega oggi a un prezzo incredibile

Il Motorola Razr 60 nella versione da 256 GB è in offerta su EBay con il codice segreto a 439 euro circa e non è da farselo scappare.
Motorola Razr 60: lo smartphone che si piega oggi a un prezzo incredibile
Tecnologia Mobile
Il Motorola Razr 60 nella versione da 256 GB è in offerta su EBay con il codice segreto a 439 euro circa e non è da farselo scappare.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Se anche tu ti sei subito innamorato degli smartphone pieghevoli ma non hai mai avuto il budget per acquistarne uno, approfitta di questa promozione e realizza il tuo sogno. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello il Motorola Razr 60 a soli 439 euro circa, invece che 599 euro, inserendo il codice promozionale SETT26 al momento del pagamento.

Il prezzo di listino che ti abbiamo segnalato lo puoi vedere anche sullo store ufficiale e dunque in questo momento avrai la possibilità di risparmiare circa 160 euro. Inoltre poi decidere di dilazionare il pagamento in 3 rate da 154 euro circa a interessi zero con Klarna.

Acquistalo in offerta su eBay

Motorola Razr 60: piccolo e grande, scegli tu

Sicuramente la possibilità di piegare il Motorola Razr 60 all’occorrenza è una delle cose che lo rende uno smartphone straordinario. I due display hanno entrambi tecnologia pOLED e sono rispettivamente da 3,6 pollici e 6,9 pollici. Quello esterno ha una frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz con luminosità massima di 1700 nit, mentre quello principale fino a 120 Hz con la luminosità massima di 3000 nit.

{title}

Il potente processore MediaTek Dimensity 7400X con 8 GB di RAM 256 GB di memoria interna, viene sostenuto dal sistema operativo Android 15 e garantisce ottime performance. La fotocamera posteriore ha un sensore principale da 50 MP e un ultra grandangolare più macro da 13 MP, mentre la fotocamera frontale è da 32 MP. Pesa circa 180 grammi con uno spessore da chiuso di 15,85 mm e da aperto di 7,25 mm con resistenza all’acqua e alla polvere di grado IP48. Inoltre nasconde una batteria da 4500 mAh con ricarica cablata da 30 W e ricarica wireless da 15 W.

MOTOROLA MOTO RAZR 60 5G 256GB DUAL SIM 6.9

MOTOROLA MOTO RAZR 60 5G 256GB DUAL SIM 6.9″- 3,6″ 8GB RAM EU GIBRALTAR SEA TIM

462,150,00€-5%
Vedi l’offerta

Questa è sicuramente una grande promozione da non farsi sfuggire. Per cui vai subito su eBay e acquista il tuo Motorola Razr 60 a soli 439 euro circa, invece che 599 euro, inserendo il codice promozionale SETT26 al momento del pagamento. Concludi l’ordine adesso e potrai riceverlo comodamente a casa tua in pochi giorni senza ulteriori costi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 set 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

HONOR Magic9 Pro Max, il primo video tra la Cina e Venezia

HONOR Magic9 Pro Max, il primo video tra la Cina e Venezia
2 potenti offerte Apple disponibili solo su Amazon: ultimi pezzi

2 potenti offerte Apple disponibili solo su Amazon: ultimi pezzi
5 smartphone su eBay a meno di 350€ da acquistare subito

5 smartphone su eBay a meno di 350€ da acquistare subito
iPhone 18 Pro si blocca e si riavvia: cosa succede?

iPhone 18 Pro si blocca e si riavvia: cosa succede?
HONOR Magic9 Pro Max, il primo video tra la Cina e Venezia

HONOR Magic9 Pro Max, il primo video tra la Cina e Venezia
2 potenti offerte Apple disponibili solo su Amazon: ultimi pezzi

2 potenti offerte Apple disponibili solo su Amazon: ultimi pezzi
5 smartphone su eBay a meno di 350€ da acquistare subito

5 smartphone su eBay a meno di 350€ da acquistare subito
iPhone 18 Pro si blocca e si riavvia: cosa succede?

iPhone 18 Pro si blocca e si riavvia: cosa succede?
Michea Elia
Pubblicato il
25 set 2026
Link copiato negli appunti