iPhone 18 Pro si blocca e si riavvia: cosa succede?

Alle 10:10 del mattino lo schermo diventa nero. Poi compare il logo di Apple, il telefono si riaccende e tutto torna normale, come se niente fosse successo. Alle 19:28, stesso copione. Il proprietario non ha toccato nulla di strano, ha solo un iPhone 18 Pro Max nuovo di zecca, che a quanto pare ha deciso di spegnersi e riaccendersi quando vuole lui.

Non è un caso isolato. Da quando è uscito iOS 27 molti utenti dei nuovi iPhone 18 Pro raccontano la stessa cosa, e stavolta anche Apple ha dovuto ammetterlo.

Un debutto rovinato da un bug

iOS 27 è arrivato all’inizio del mese, pochi giorni dopo il lancio della serie iPhone 18 Pro, con diverse novità importanti, tra cui una nuova versione di Handoff, che permette di passare facilmente da un modello di iPhone all’altro, mantenendo lo stesso numero di telefono. Evidentemente però, la solita fase di beta non è bastata a prevenire il bug. Del resto non è facile prevedere cosa combineranno milioni di persone vere con il telefono in mano. Questa volta però il difetto non è un’icona fuori posto. Il telefono si pianta e poi si riavvia da solo.

Face ID e Wallet sotto accusa

Dalle segnalazioni raccolte online, il problema sembra comparire in due situazioni. La prima è l’uso di Face ID. La seconda riguarda alcune operazioni che non si completano in tempo, quando un’attività si blocca, per esempio mentre si apre l’app Wallet, il sistema va in timeout e il telefono si riavvia.

Una precisazione serve. iPhone e Android hanno davvero un meccanismo di sicurezza che riavvia il dispositivo quando resta bloccato per più di tre giorni. Qui però non c’entra niente, nessuno lascia il telefono in un cassetto per settantadue ore. Sono telefoni usati normalmente, che si spengono così, di punto in bianco.

La discussione più seguita sul forum ufficiale di Apple ha 374 voti, e altri thread simili stanno raccogliendo parecchia attenzione. L’autore ha raccontato di aver comprato un nuovo iPhone 18 Pro Max direttamente da Apple, e di avere iOS 27.0. Il 19 settembre 2026 l’iPhone si è riavviato da solo due volte. In entrambi i casi lo schermo è diventato nero, poi è apparso il logo Apple e il telefono si è avviato normalmente.

Poi ha controllato i registri di sistema e ha trovato due log di tipo ResetCounter. Entrambi riportano un riavvio (reset count: 1), nessun errore di avvio (boot failure count: 0) e le voci “rst wdog” e “reset_in_1”. Il primo contiene anche “reset_in_1 timeout” e “dblclick_timeout”. Per ora non ci sono log di kernel panic.

Per chi non è avvezzo ai log di diagnostica, “wdog” fa pensare al watchdog, il controllo interno che fa ripartire il sistema quando qualcosa smette di rispondere. Il telefono, in pratica, si accorge di essere bloccato e si riavvia da solo. È una specie di autodifesa, che scatta nel momento sbagliato.

Apple conferma il bug

Apple ha riconosciuto il problema e starebbe lavorando a una correzione. Per incappare nel bug è sufficiente coprire il viso con una mano mentre si prova a sbloccare l’app Password con Face ID. l’iPhone può smettere di rispondere al touch e si riavvia da solo. Face ID dovrebbe essere uno dei punti di forza dell’iPhone, e invece basta un gesto qualsiasi per mandarlo in crisi. Per un telefono di fascia alta non è una bella figura.

Il bug verrà risolto con un aggiornamento software. Vista la gravità, è probabile che Apple non aspetti il prossimo grande aggiornamento e pubblichi una correzione rapida. Intanto a Cupertino si lavora già alla beta di iOS 27.2, che introduce AutoLock, una nuova funzione antifurto.