iPhone 18 Pro e Pro Max, eccoli su Amazon: tutti i modelli

Conclusa la settimana della fase di preordine, oggi arrivano ufficialmente i nuovi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. E il metodo più semplice e veloce per acquistarli è online, considerando lo sciopero a cui partecipano molti dipendenti della società in Italia, anche quelli impiegati negli store del gruppo: li trovi tutti su Amazon, con la possibilità di scegliere tra i due modelli, ognuno proposto in quattro colorazioni e con altrettanti tagli di memoria.

I nuovi iPhone 18 Pro e Pro Max sono arrivati

Attenzione: alcune versioni sono andate a ruba e risultano già sold out. L’e-commerce assicura comunque che arriveranno ulteriori forniture a breve, dunque l’invito è a controllare le schede online per verificarne la disponibilità.

A livello di specifiche tecniche, iPhone 18 Pro integra un display da 6,3 pollici, mentre il modello Pro Max si spinge fino a 6,9 pollici. Entrambi condividono il chip A20 Pro in dotazione, progettato internamente da Apple e realizzato con processo a 2 nanometri. Lato software c’è iOS 27 con le sue tante funzionalità di intelligenza artificiale. Di seguito tutti i link per procedere all’ordine.

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

C’è anche la possibilità di scegliere il pagamento a rate. In ogni caso, Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione, senza passare da intermediari, assicurando inoltre la consegna gratuita a domicilio e garantendo il reso per le due settimane successive alla ricezione.