 iPhone 18 Pro e Pro Max, eccoli su Amazon: tutti i modelli
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iPhone 18 Pro e Pro Max, eccoli su Amazon: tutti i modelli

Oggi arrivano i nuovi iPhone 18 Pro e Pro Max: ecco quanto costano su Amazon e quali configurazioni puoi acquistare in pochi clic.
iPhone 18 Pro e Pro Max, eccoli su Amazon: tutti i modelli
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Oggi arrivano i nuovi iPhone 18 Pro e Pro Max: ecco quanto costano su Amazon e quali configurazioni puoi acquistare in pochi clic.
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Conclusa la settimana della fase di preordine, oggi arrivano ufficialmente i nuovi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. E il metodo più semplice e veloce per acquistarli è online, considerando lo sciopero a cui partecipano molti dipendenti della società in Italia, anche quelli impiegati negli store del gruppo: li trovi tutti su Amazon, con la possibilità di scegliere tra i due modelli, ognuno proposto in quattro colorazioni e con altrettanti tagli di memoria.

Preordina iPhone 18 Pro su Amazon

I nuovi iPhone 18 Pro e Pro Max sono arrivati

Attenzione: alcune versioni sono andate a ruba e risultano già sold out. L’e-commerce assicura comunque che arriveranno ulteriori forniture a breve, dunque l’invito è a controllare le schede online per verificarne la disponibilità.

Le caratteristiche del nuovo iPhone 18 Pro Max

A livello di specifiche tecniche, iPhone 18 Pro integra un display da 6,3 pollici, mentre il modello Pro Max si spinge fino a 6,9 pollici. Entrambi condividono il chip A20 Pro in dotazione, progettato internamente da Apple e realizzato con processo a 2 nanometri. Lato software c’è iOS 27 con le sue tante funzionalità di intelligenza artificiale. Di seguito tutti i link per procedere all’ordine.

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro 256 GB: – Nero

iPhone 18 Pro 256 GB: – Nero

1.489,00
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iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro Max 256 GB: – Borgogna

iPhone 18 Pro Max 256 GB: – Borgogna

1.639,00
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C’è anche la possibilità di scegliere il pagamento a rate. In ogni caso, Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione, senza passare da intermediari, assicurando inoltre la consegna gratuita a domicilio e garantendo il reso per le due settimane successive alla ricezione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 set 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
18 set 2026
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