Piccola spesa per smartphone affidabile? OPPO Reno8 Pro 5G è ancora super

Quando non si vuole spendere un patrimonio per uno smartphone la domanda potrebbe essere questa: entry level più recente o medio gamma più datato? Oggi la risposta è sicuramente OPPO Reno8 Pro 5G. Su eBay lo trovi a 247,13 euro, inserendo il codice promozionale SETT26 al momento del pagamento.

Considera che il prezzo di listino al momento del lancio si aggirava sugli 800 euro per cui siamo di fronte a uno smartphone di ottima qualità che, nonostante sia passato un po’ di tempo, garantisce ancora grandi prestazioni. Inoltre la promozione ti permette di pagarlo in comode rate da 86,71 euro al mese a interessi zero con Klarna.

OPPO Reno8 Pro 5G è la scelta migliore

Se non vuoi spendere tanti soldi pur non dovendo fare grandi rinunce allora scegli l’OPPO Reno8 Pro 5G e vai sul sicuro. Ha un design accattivante con un display AMOLED da 6,7 pollici dotato di refresh rate da 120 Hz e luminosità massima di 950 nit. Mentre il peso è di appena 183 grammi con uno spessore di 7,3 mm.

A bordo troviamo il processore MediaTek Dimensity 8100-MAX con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna e il sistema operativo Android 13 (al momento del lancio). Offre una generosa batteria da 4500 mAh in grado di durare a lungo con una super ricarica da 80 W che lo riporta al 100% in appena 30 minuti. Offre uno scomparto fotografico per niente male con un sensore principale da 50 MP, ultra grandangolare da 8 MP e fotocamera frontale per selfie con grandangolare da 32 MP.

Siamo di fronte a uno smartphone con qualche anno sulle spalle che però garantisce ancora ottime performance e per il prezzo è davvero un grande affare. Perciò corri su eBay e acquista il tuo OPPO Reno8 Pro 5G a 247,13 euro, inserendo il codice promozionale SETT26 al momento del pagamento. Concludi l’ordine ora e potrai riceverlo comodamente a casa tua in pochi giorni senza dover pagare la spedizione.