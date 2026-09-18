iPhone 18 Pro Max, Face ID non funziona con le pellicole opache

Se ne parla ormai da anni, ma con questa generazione Apple ha finalmente compiuto il passo decisivo: sull’iPhone 18 Pro Max lo scanner Face ID è nascosto sotto lo schermo, mentre sull’iPhone Duo anche la fotocamera selfie interna trova posto sotto il display, lasciando così più spazio alla superficie dello schermo. Non è però una soluzione semplice da realizzare. Samsung, per esempio, aveva già incontrato diverse difficoltà con questa tecnologia e ha rinunciato alla fotocamera sotto il display sui suoi Galaxy Z Fold a causa di problemi di progettazione e della qualità delle immagini.

iPhone 18 Pro Max: Face ID ha problemi con alcune pellicole protettive per lo schermo

I test ci permetteranno di stabilire come se l’è cavata Apple al riguardo, mentre l’iPhone Duo è già stato criticato per il suo schermo interno opaco, che sembra troppo poco luminoso alla luce del giorno. Non disponiamo però di riscontri davvero pertinenti su questo dispositivo per il momento, dato che uscirà solo il 23 ottobre 2026. Per l’iPhone 18 Pro Max, invece, possiamo già affidarci ad alcune prove preliminari, considerando che questo modello esce ufficialmente il 18 settembre 2026.

Il Face ID sotto lo schermo non va d’accordo con le pellicole opache sull’iPhone 18 Pro Max

Lo YouTuber Dave2D ha osservato che i segnali infrarossi per la scansione del volto dell’utente emessi dal sensore Face ID vengono bloccati dalle pellicole protettive opache, impedendo al riconoscimento facciale di funzionare correttamente. Apple non ha avvisato i propri clienti di questa particolarità, che peraltro riguarda anche i lettori di impronte digitali sotto lo schermo sugli smartphone Android. Ora siete avvisati: se desiderate aggiungere una pellicola protettiva al vostro iPhone 18 Pro Max, optate per un modello trasparente.

Apple potrebbe cambiare marcia l’anno prossimo per i 20 anni dell’iPhone. Si vocifera che l’azienda starebbe sviluppando un design molto distintivo, come era stato il caso dell’iPhone X all’epoca. Si potrebbe così avere un dispositivo senza Dynamic Island, con tutti i sensori frontali (scanner Face ID e fotocamera selfie) sotto lo schermo. L’accoglienza riservata a questa funzionalità sull’iPhone 18 Pro Max e sull’iPhone Duo potrebbe tuttavia costringere Apple a rivedere i propri piani.