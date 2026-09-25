Xiaomi 18 Pro: primi smartphone con Snapdragon 8 Elite Gen 6

Come anticipato in occasione dell’evento di Qualcomm, Xiaomi 18 Pro e 18 Pro Max sono i primi due smartphone con processori Snapdragon 8 Elite Gen 6 e Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (il modello pieghevole integra invece il chip XRING O3). Tra le novità c’è il Privacy Display, simile a quello del Galaxy S26 Ultra. Entrambi gli smartphone verranno distribuiti in altri paesi, Italia inclusa.

Xiaomi 18 Pro e 18 Pro Max: specifiche complete

I nuovi smartphone della serie Xiaomi 18 Pro conservano il design dei modelli di precedente generazione (venduti solo in Cina). All’interno del modulo fotografico posteriore è presente uno schermo AMOLED secondario (2,7 pollici con risoluzione di 912×596 pixel per Xiaomi 18 Pro e 2,9 pollici con risoluzione di 976×596 pixel per Xiaomi 18 Pro Max) che visualizza notifiche, immagini, widget, giochi e mini app generate dall’AI.

Lo Xiaomi 18 Pro ha uno schermo AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione di 2436×1220 pixel, refresh rate variabile (1-120 Hz) e luminosità fino a 4.000 nits, processore Snapdragon 8 Elite Gen 6, 12/16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512GB o 1 TB di storage UFS 4.1.

Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriori con ottiche Leica da 200, 200 e 50 megapixel (principale, tele con zoom ottico a periscopio e ultra grandangolare), fotocamera frontale da 50 megapixel, lettore di impronte digitali in-display, altoparlanti stero, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C e batteria da 7.000 mAh con ricarica rapida da 100 Watt, wireless da 50 Watt e inversa da 27 Watt (cavo e wireless).

Il sistema operativo HyperOS 4 basato su Android 17. In Cina è presente l’assistente Super Xiao Ai 2.0. Nel resto del mondo ci sarà quasi certamente Google Gemini. Il prezzo base è 5.999 yuan, ovvero circa 785 euro al cambio attuale (tasse escluse).

Lo Xiaomi 18 Pro Max ha invece uno schermo AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione di 2624×1208 pixel, processore Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 e batteria da 8.500 mAh. Tutte le altre specifiche sono identiche a quelle del modello base. Il prezzo base è 6.999 yuan, ovvero circa 916 euro al cambio attuale (tasse escluse).

Un’altra novità rispetto alla serie Xiaomi 17 Pro è il Privacy Display che impedisce di vedere il contenuto dello schermo da una posizione laterale. L’implementazione di Xiaomi è superiore a quella di Samsung. L’utente può attivare la funzionalità solo per app specifiche e viene applicata anche a notifiche, visualizzazione split-screen e finestre floating.

È inoltre possibile impostare l’attivazione automatica in base alla posizione (ad esempio quando l’utente si trova in ufficio, ascensore o aeroporto) o quando la fotocamera frontale rileva persone nelle vicinanze. La distribuzione internazionale è prevista entro fine anno.