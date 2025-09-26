Xiaomi 17 Pro ha un secondo display sul retro

Come anticipato una decina di giorni fa, è arrivata la serie Xiaomi 17. Niente 16: con il doppio salto generazionale, il marchio cinese aggancia Apple per competere direttamente con la gamma iPhone 17. Tre smartphone, al momento confermati e destinati esclusivamente al mercato locale, ma che come da tradizione arriveranno più avanti in tutto il mondo. La novità che balza subito all’occhio è il display sul retro integrato sui modelli Pro (2,7 pollici) e Pro Max (2,9 pollici). Concentriamoci su questo aspetto.

Il display posteriore di Xiaomi 17 Pro

Di fatto, lo schermo posteriore va a occupare la superficie del camera bump. Può essere sfruttato, ad esempio, come specchio per scattare selfie con la fotocamera principale, per mostrare widget di ogni tipo o per giocare (c’è già una cover ufficiale che trasforma il telefono in qualcosa di simile a un Game Boy).

I legittimi dubbi legati all’impatto che il display sul retro può avere sull’autonomia si scontrano con la scheda tecnica. Entrambi i modelli sono dotati di batterie molto capienti: da 6.300 mAh sul Pro e da 7.500 mAh sul Pro Max (da 7.000 mAh sulla versione base).

Poter contare su un secondo pannello posteriore è al momento un tratto distintivo nel mercato mobile. Una peculiarità in qualche modo ereditata dai telefoni pieghevoli, integrata però nel form factor tradizionale, resa dunque accessibile anche da chi (comprensibilmente) fatica a prendere confidenza con il design dei foldable.

Come ormai da tradizione per il marchio, il comparto fotografico è realizzato in collaborazione con Leica. La piattaforma software è HyperOS, basata su Android. Sotto la scocca batte il cuore pulsante del chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 appena presentato da Qualcomm, che da qui in avanti troveremo su molti top di gamma.

Per quanto riguarda i prezzi, le versioni base dei tre smartphone sono proposte rispettivamente all’equivalente di 539 euro (12/256 GB), 599 euro (12/256 GB) e 719 euro (12/512 GB).