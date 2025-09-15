Xiaomi 17 subito: niente Xiaomi 16 per competere con iPhone

Lu Weibing, presidente del gruppo, ha annunciato su Weibo che Xiaomi 17 arriverà entro fine settembre ( La nuovissima serie Xiaomi 17 uscirà questo mese ), con qualche settimana di anticipo rispetto a quanto visto lo scorso anno. La notizia è interessante per due ragioni. La prima è che fornisce una tempistica precisa per il lancio della nuova famiglia di smartphone. La seconda, invece, è che conferma la volontà di saltare a piè pari la generazione 16. L’obiettivo è messo nero su bianco, senza ricorrere a giri di parole: agganciare numericamente il rivale Apple che ha appena presentato la gamma iPhone 17.

Ancora oggi, Apple continua a eccellere. Il successo della serie iPhone 17 è evidente a tutti, ma restiamo fiduciosi, ed è per questo che siamo in diretta competizione con l’iPhone della stessa generazione e allo stesso livello.

Cosa sappiamo sulla nuova gamma Xiaomi 17

Nome a parte, cosa sappiamo di Xiaomi 17? Possiamo fare riferimento allo stesso post per scoprire che il brand lo ritiene una pietra miliare nella strategia premium e un cambiamento fondamentale . È stato inoltre confermato che includerà fin da subito tre modelli: 17, 17 Pro e 17 Pro Max, differenziati per specifiche e posizionamento. Anche in questo caso, il richiamo agli iPhone è palese.

Sono state svelate alcune caratteristiche della scheda tecnica, a partire dalla presenza del processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 appena annunciato da Qualcomm, un’unità progettata per gestire carichi di lavoro sempre più importanti. Possiamo inoltre attenderci novità di rilievo sia sul fronte del comparto fotografico sia per quanto riguarda l’integrazione dell’intelligenza artificiale.

Quella stessa strategia premium qui citata, messa in campo ormai diversi anni fa da Xiaomi, ha già iniziato a dare i suoi frutti. Il brand è stato capace di diversificare la propria offerta, facendo leva sulla popolarità di marchi come Redmi e POCO per presidiare in modo efficace le fasce entry level del mercato, senza però rinunciare a competere nel segmento flagship. A testimoniarlo sono le vendite.