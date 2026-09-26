4 telefoni imperdibili con le Offerte Prime Amazon Limitate

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REDMI Note 17 5G, Smartphone 6+128GB, Black, Batteria da 7700 mAh [Classe di efficienza energetica B] con Snapdragon® 4 Gen 4, Ricarica Turbo 45W, Display AMOLED FHD+ 6,99″ Protezione Occhi, Xiaomi HyperOS, IP65, Fotocamera 50MP a soli 299,90 euro, anche in 5 rate a tasso zero con Amazon.
SMARTPHONE + COVER! Google Pixel 10a – 7 anni di Pixel Drops, oltre 30 ore di autonomia, Guida fotografica, Gemini Live – Grigio nebbia, 256GB + Cover per Pixel 10a – Realizzata in plastica riciclata – nero ossidiana a soli 499 euro, anche in 5 rate a tasso zero con Amazon.
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BUNDLE SMARTPHONE + AURICOLARI! Google Pixel 11 Pro XL – Verde oliva, 512GB + Pixel Buds Pro 2 – Grigio Verde a soli 1529 euro.
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OPPO Reno16 F 5G Smartphone 8+256GB 6500mAh 120Hz 50MP, Pop White [Classe di efficienza energetica A] con fotocamera 50MP anteriore e posteriore, 6500mAh, 45W SUPERVOOC, display 6.57″ AMOLED, OIS, IP68 a soli 549 euro, anche in 12 rate a tasso zero con Amazon.