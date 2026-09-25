Come si comporta iPhone Duo nelle mani di un mancino?

Il problema non si pone con gli smartphone tradizionali, ma con i pieghevoli inevitabilmente sì. I mancini (incluso il sottoscritto) sono una minoranza ed è impensabile che un dispositivo destinato a vendere milioni di unità possa essere progettato tenendo conto delle loro esigenze come se fossero una priorità. Può valere per un mouse, ma di certo non per un prodotto del calibro di iPhone Duo. Come si comporta nelle mani nella mano di chi fa tutto con la sinistra?

iPhone Duo va bene per un mancino?

Sarà senza dubbio uno degli argomento trattati nelle recensioni e negli hands-on che vedremo subito dopo il lancio, previsto per il 23 ottobre. Qualcuno è però già riuscito a metterlo alla prova: si tratta di Tom Hitchins, che ha pubblicato il video qui sotto dopo averlo trovato in un Apple Store.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tom Hitchins (@bytereview)

Cosa potrebbe rendere uno smartphone pieghevole scomodo per un mancino? La risposta è da ricercare nel design. Per quelli con apertura a libro come iPhone Duo, una volta richiusi posizionano inevitabilmente la piega su uno dei due lati. In questo caso è a sinistra (come anche sui Samsung Galaxy Z Fold8). Va da sé che per utilizzare il display esterno si debba fare i conti con la cerniera. Lo spessore del bordo non è comunque eccessivo, non c’è dubbio che gli ingegneri di Cupertino l’abbiano considerato.

L’unica verà difficoltà che si potrebbe incontrare è quella relativa al dock, collocato di default a destra. Lo si vede anche sul sito ufficiale (immagina di copertina). Raggiungerlo potrebbe non essere molto comodo e agevole, lo stesso autore del test riesce a toccare correttamente l’icona di Safari solo al terzo tentativo. Apple potrebbe però risolvere facilmente il problema via software con un’opzione di accessibilità, permettendo di spostarlo a sinistra.