Windows 11 KB5124010: importanti novità per Esplora file

Microsoft ha rilasciato ieri sera l’aggiornamento opzionale KB5124010 per Windows 11 25H2/24H2. Include tutte le novità delle build 26200.9539 e 26100.9539 rilasciate nel canale Release Preview del programma Insider. Per Windows 11 24H2 è l’ultimo update, in quanto il supporto terminerà il 13 ottobre. L’azienda di Redmond ha confermato due bug, per uno dei quali esiste una soluzione parziale.

Principali novità di KB5124010

L’aggiornamento KB5124010 può essere scaricato da Windows Update o Microsoft Update Catalog. Al termine dell’installazione, le build saranno 26200.9550 per Windows 11 25H2 e 26100.9550 per Windows 11 24H2. Le novità più importanti riguardano Esplora file, il componente più “difettoso” del sistema operativo che Microsoft ha finalmente deciso di migliorare.

L’update modifica la gestione dei file scaricati dal web nel riquadro di anteprima. Per i file HTML viene mostrato un nuovo pulsante “Anteprima comunque” che permette di visualizzare l’anteprima del file. I file diversi da HTML, come i PDF, vengono invece visualizzati automaticamente. La schermata Home mantiene ora lo stato delle sezioni (aperte o chiuse), mentre il riquadro Dettagli consente di individuare più facilmente le proprietà dei file nel cloud.

Gli utenti troveranno inoltre nuove emoji (parte di Emoji 17.0) e diversi miglioramenti relativi agli sfondi, come il supporto per i file immagine DIB. Un lungo elenco di miglioramenti riguarda la connettività Bluetooth. Ci sono anche novità per l’accessibilità. Un’impostazione consente di aprire automaticamente le finestre delle app a pieno schermo (massimizzate) e sono state aggiornate le icone di Magnifier (Lente di ingrandimento).

Per i touchpad ci sono due nuove gesture: scrolling con un dito in verticale partendo dal lato sinistro o destro e scrolling automatico senza sollevare le dita vicino al bordo del touchpad. Una nuova impostazione permette invece di rimappare il tasto Copilot come tasto Ctrl destro o menu contestuale.

Microsoft ha confermato due bug, ereditati dall’aggiornamento KB5124008 dell’8 settembre. Il primo impedisce la connessione sicura ad un dominio Active Directory. La soluzione temporanea prevede modifiche al registro di Windows 11, quindi è meglio attendere il fix definitivo. Il secondo impedisce l’avvio dei dispositivi audio USB Class 1.0 e la riproduzione audio. Un fix arriverà nei prossimi giorni.