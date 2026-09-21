Putin non ha i soldi per comprare una licenza di Windows

È andata in archivio anche l’ennesima farsa elettorale nella storia recente russa, con Vladimir Putin che vede sempre più salda la sua stretta sul Paese, dopo la tornata per il rinnovo della Duma. Senza sorprese, considerando l’esclusione dal voto di qualsiasi reale opposizione. Non è però su questo che ci vogliamo concentrare qui, ma su un particolare sfuggito ai più che, come spesso accade con i dettagli, racconta molto di uno degli uomini più potenti e influenti al mondo.

Il voto online di Putin e Windows senza licenza

Un video diffuso dal Cremlino mostra il leader seduto alla scrivania, intento a cliccare qualcosa mentre pronuncia Non potete sbagliare . Annuisce, si avvicina al monitor (indossare un paio di occhiali lo renderebbe inevitabilmente meno virile), poi un altro clic. Grazie, grazie molte . È il voto online che lo manterrà, di fatto, sul trono di Mosca.

Putin, at his own election, voted for himself He summed it up: “You can’t go wrong!” And indeed, you can’t go wrong in a lottery you cannot lose. The only rule is that wherever you press, Putin wins. pic.twitter.com/A4OquM9rcZ — Visegrád 24 (@visegrad24) September 18, 2026

Fin qui tutto scontato, ma gli ultimi due secondi della clip sono quelli che meritano attenzione. L’inquadratura cambia, mostrando il computer all-in-one a marchio Dell e cosa c’è sullo schermo. Agevoliamo uno zoom.

La qualità dell’immagine non è certo elevata, ma sufficiente per intravedere il messaggio mostrato da Windows in basso a destra sullo schermo. È quello che compare se non è stata attivata la licenza del sistema operativo. Da noi, l’edizione Home della piattaforma costa 145 euro se la si acquista tramite il sito ufficiale di Microsoft. Non è un segreto che le casse russe siano messe a dura prova dalla guerra in Ucraina che prosegue ormai da anni, ma nessuno avrebbe mai pensato fino a questo punto.