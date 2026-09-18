Windows 11: la schermata di blocco si semplifica per tutti

Windows 11 continua la sua cura dimagrante… Nel tentativo di restituire agli utenti un sistema operativo più snello e privo di elementi superflui, come l’invadente presenza di Copilot negli ultimi anni, Microsoft sta intervenendo anche sulla schermata di blocco. Fino a oggi, era affollata da widget di dubbia utilità, tra meteo, quiz giornalieri e notizie locali che quasi nessuno consultava.

Preso atto dello scarso interesse generale, la casa di Redmond ha deciso di fare marcia indietro, d’ora in avanti la schermata mostrerà di default un solo widget, lasciando all’utente la libertà di aggiungere manualmente tutti gli altri.

Windows 11 fa marcia indietro: la schermata di blocco diventa essenziale

Se non ci si prende la briga di configurarla, la schermata di blocco mostra diversi widget che molti non guardano nemmeno: un quiz quotidiano, gli eventi vicino, ecc… Microsoft sembra tuttavia aver capito che la maggior parte degli utenti non era interessata. D’ora in poi, solo il widget del meteo verrà mostrato per impostazione predefinita sulla schermata di blocco di Windows 11. Tutti gli altri dovranno essere aggiunti manualmente.

L’informazione è apparsa il 14 settembre 2026 nelle note relative al Patch Tuesday dell’8 settembre, un aggiornamento obbligatorio. Microsoft scrive: [Widget] Novità! Per offrire un’esperienza più tranquilla e favorevole alla concentrazione sulla schermata di blocco, il meteo è ormai l’unico widget mostrato per impostazione predefinita. È possibile aggiungere altri widget in Impostazioni > Personalizzazione > Schermata di blocco. Questa modifica, inizialmente distribuita ai nuovi utenti a luglio, è ora estesa agli utenti esistenti .

Come promemoria, per disattivare completamente la visualizzazione dei widget sulla schermata di blocco basta andare in Impostazioni > Personalizzazione > Schermata di blocco e deselezionando Widget.