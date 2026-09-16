 Raspberry Pi Desktop: dock, launcher e task list
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Raspberry Pi Desktop: dock, launcher e task list

È disponibile l'aggiornamento del Raspberry Pi Desktop con diverse novità, tra cui il dock per le icone, il launcher grafico e la nuova task list.
Raspberry Pi Desktop: dock, launcher e task list
Informatica Sistemi operativi
È disponibile l'aggiornamento del Raspberry Pi Desktop con diverse novità, tra cui il dock per le icone, il launcher grafico e la nuova task list.
Raspberry Pi
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Raspberry Pi Desktop è l’interfaccia grafica di Raspberry Pi OS (porting di Debian). L’azienda britannica ha annunciato un aggiornamento che include tre principali novità: dock con icone, launcher grafico e task list (elenco delle applicazioni attive). Si tratta di funzionalità opzionali, quindi gli utenti possono mantenere la precedente esperienza d’uso.

Novità di Raspberry Pi Desktop

Raspberry Pi Desktop deriva da LXDE. Nel corso degli anni sono state apportate diverse modifiche, ma sono rimaste le funzionalità base, come launcher, icone di stato e barra delle applicazioni. Gli utenti possono ora testare diverse novità che non alterano l’esperienza d’uso originale. Al posto o insieme alla barra delle applicazioni è possibile attivare il dock che ospita due nuovi widget.

Raspberry Pi Desktop launcher

Uno di essi apre il nuovo launcher grafico (simile a quello di Android). Ci sono le icone delle applicazioni in ordine alfabetico (ma possono essere spostate) e un campo di ricerca nella parte inferiore. Un clic sinistro sull’icona avvia l’applicazione, mentre un clic destro mostra il menu contestuale.

Un clic con il pulsante destro del mouse sull’icona del launcher (quella del lampone) permette di accedere alle opzioni di configurazione, una delle quali attiva la visualizzazione delle categorie delle applicazioni. Per ogni categoria vengono mostrate le icone delle prime quattro applicazioni incluse.

Raspberry Pi Desktop categorie

La nuova task list visualizza invece l’elenco delle applicazioni attive. Sulle icone viene mostrato un numero che indica le finestre aperte. Un clic sull’icona porta in primo piano tutte le finestre. Un clic con il pulsante destro del mouse sull’icona mostra l’elenco delle finestre che possono essere portate in primo piano, nascoste o chiuse.

Ci sono altre novità minori, come l’orologio in formato analogico, una pagina per le scorciatoie da tastiera nel centro di controllo e una finestra di dialogo per gli screenshot che permette di scegliere due opzioni (visualizzazione nell’editor o copia nella clipboard).

Purtroppo, a causa dell’aumento dei costi della DRAM, i prezzi del Raspberry Pi 5 sono piuttosto alti. La versione con 1 GB di RAM costa circa 50 euro, mentre quella con 16 GB di RAM costa oltre 330 euro.

Fonte: Raspberry Pi

Pubblicato il 16 set 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Siri AI: novità in iOS/iPadOS 27, macOS 27 e watchOS 27

Siri AI: novità in iOS/iPadOS 27, macOS 27 e watchOS 27
Windows 11, Microsoft corre ai ripari con l'update KB5129195

Windows 11, Microsoft corre ai ripari con l'update KB5129195
Il giorno di iOS 27 e macOS 27, ma Siri AI resta fuori dall'Italia

Il giorno di iOS 27 e macOS 27, ma Siri AI resta fuori dall'Italia
Windows 11: semplice trucco per l'installazione senza account

Windows 11: semplice trucco per l'installazione senza account
Siri AI: novità in iOS/iPadOS 27, macOS 27 e watchOS 27

Siri AI: novità in iOS/iPadOS 27, macOS 27 e watchOS 27
Windows 11, Microsoft corre ai ripari con l'update KB5129195

Windows 11, Microsoft corre ai ripari con l'update KB5129195
Il giorno di iOS 27 e macOS 27, ma Siri AI resta fuori dall'Italia

Il giorno di iOS 27 e macOS 27, ma Siri AI resta fuori dall'Italia
Windows 11: semplice trucco per l'installazione senza account

Windows 11: semplice trucco per l'installazione senza account
Luca Colantuoni
Pubblicato il
16 set 2026
Link copiato negli appunti