Raspberry Pi Desktop: dock, launcher e task list

Raspberry Pi Desktop è l’interfaccia grafica di Raspberry Pi OS (porting di Debian). L’azienda britannica ha annunciato un aggiornamento che include tre principali novità: dock con icone, launcher grafico e task list (elenco delle applicazioni attive). Si tratta di funzionalità opzionali, quindi gli utenti possono mantenere la precedente esperienza d’uso.

Novità di Raspberry Pi Desktop

Raspberry Pi Desktop deriva da LXDE. Nel corso degli anni sono state apportate diverse modifiche, ma sono rimaste le funzionalità base, come launcher, icone di stato e barra delle applicazioni. Gli utenti possono ora testare diverse novità che non alterano l’esperienza d’uso originale. Al posto o insieme alla barra delle applicazioni è possibile attivare il dock che ospita due nuovi widget.

Uno di essi apre il nuovo launcher grafico (simile a quello di Android). Ci sono le icone delle applicazioni in ordine alfabetico (ma possono essere spostate) e un campo di ricerca nella parte inferiore. Un clic sinistro sull’icona avvia l’applicazione, mentre un clic destro mostra il menu contestuale.

Un clic con il pulsante destro del mouse sull’icona del launcher (quella del lampone) permette di accedere alle opzioni di configurazione, una delle quali attiva la visualizzazione delle categorie delle applicazioni. Per ogni categoria vengono mostrate le icone delle prime quattro applicazioni incluse.

La nuova task list visualizza invece l’elenco delle applicazioni attive. Sulle icone viene mostrato un numero che indica le finestre aperte. Un clic sull’icona porta in primo piano tutte le finestre. Un clic con il pulsante destro del mouse sull’icona mostra l’elenco delle finestre che possono essere portate in primo piano, nascoste o chiuse.

Ci sono altre novità minori, come l’orologio in formato analogico, una pagina per le scorciatoie da tastiera nel centro di controllo e una finestra di dialogo per gli screenshot che permette di scegliere due opzioni (visualizzazione nell’editor o copia nella clipboard).

Purtroppo, a causa dell’aumento dei costi della DRAM, i prezzi del Raspberry Pi 5 sono piuttosto alti. La versione con 1 GB di RAM costa circa 50 euro, mentre quella con 16 GB di RAM costa oltre 330 euro.