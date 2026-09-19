Windows 11 26H2: novità per Cloud Rebuild e accessibilità

Microsoft ha rilasciato ieri sera quattro nuove versioni preliminari del sistema operativo agli utenti iscritti al programma Insider. Le novità più interessanti sono incluse nella build 26340.9502 di Windows 11 26H2 presente nel canale Experimental. Una di esse riguarda il ripristino cloud che sarà disponibile anche in Windows 11 25H2.

Windows 11 26H2: Cloud Rebuild e accessibilità

Cloud Rebuild è la soluzione migliore per ripristinare Windows 11 in caso di gravi problemi che impediscono l’avvio. La relativa opzione, presente nella schermata del Windows Recovery Environment (WinRE), consente di scaricare l’immagine dai server di Microsoft e i driver da Windows Update. La build 26340.9502 di Windows 11 26H2 aggiunge due novità.

L’utente può scegliere una rimozione leggera dei file che permette un eventuale recupero con tool dedicati oppure una rimozione più profonda che Microsoft chiama sanificazione. In questo caso viene eseguita una cancellazione sicura (dura di più), quindi i file saranno irrecuperabili.

La seconda novità permette invece agli amministratori IT di configurare e avviare un ripristino cloud da remoto tramite Recovery CSP, usando la build installata o un’altra specificata.

La build include inoltre miglioramenti per le funzionalità di accessibilità. Microsoft ha introdotto una nuova animazione per il puntatore del mouse e nuove opzioni per Magnifier (Lente di ingrandimento). È possibile attivare un tema a contrasto ridotto che evita l’uso dell’inversione dei colori. Foto, video e grafici mantengono i loro colori originali.

Le altre build sono: 26220.9492 di Windows 11 252 nel canale Beta, 28120.3032 di Windows 11 26H1 nel canale Experimental e 29671.1000 nel canale Experimental (Future Platforms).