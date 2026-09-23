I nuovi Surface Pro e Surface Laptop con Snapdragon X2 Plus

Dal palco dell’evento Snapdragon Summit di Qualcomm, lo stesso che ha già visto l’annuncio dell’unità Snapdragon 8 Elite Gen 6, arrivano anche i nuovi Microsoft Surface. Sono due i modelli svelati, la seconda edizione del Surface Pro da 12 pollici e quella del Surface Laptop da 13 pollici. Entrambi hanno in dotazione lo Snapdragon X2 Plus presentato all’inizio dell’anno e già visto in azione sui portatili accompagnati al lancio da Windows 11 26H1.

Microsoft lancia i nuovi Surface Pro e Laptop

Partiamo dal Surface Pro. Mantiene il form factor tipico di un tablet, nonostante il gruppo di Redmond continui a descriverlo come un 2-in-1. Per trasformarlo in un laptop è necessario acquistare la tastiera separatamente. Include la funzionalità inedita Ink Canvas che rende più semplice scrivere, disegnare, prendere appunti e creare immagini con l’intelligenza artificiale attraverso il pennino. Diventa automaticamente il dispositivo più avanzato della gamma e sarà venduto in alcuni territori selezionati dal 13 ottobre, con prezzi a partire da 1.149,99 dollari per la configurazione base. Attendiamo informazioni a proposito dell’Italia.

Surface Laptop è invece un portatile più tradizionale, con design fanless, tastiera retroilluminata, schermo touch e tutto ciò che serve per la produttività, alla scrivania e in movimento. Tra i miglioramenti introdotti rispetto alla versione precedente segnaliamo un picco di luminosità incrementato del 25%. Anche in questo caso, il debutto è previsto per il 13 ottobre, a partire da 1.199 dollari in alcuni Paesi. Di seguito l’elenco completo delle specifiche tecniche in dotazione ai due modelli.

Surface Pro, 12 pollici (2nd Edition): le specifiche

Display touchscreen PixelSense da 12 pollici con risoluzione 2196×1464 pixel (220 ppi), aspect ratio 3:2, rapporto di contrasto 1400:1, frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz (default 60 Hz) e luminosità massima 500 nit;

processore Qualcomm Snapdragon X2 Plus con NPU Hexagon da 80 TOPS e GPU Adreno;

16 o 24 GB di RAM LPDDR5x;

memoria interna UFS da 256 o 512 GB;

fotocamera frontale Surface Studio Camera con sensore 1080p, supporto a Studio Effects e Windows Hello;

fotocamera posteriore da 10 megapixel con supporto al formato Ultra HD;

doppio microfono Studio Mics con Voice Focus;

altoparlanti stereo da 2 W con Dolby Atmos e supporto per Bluetooth LE Audio;

connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth Core 5.4;

due porte USB-C 3.2 con supporto per ricarica rapida da 60 W, trasferimento dati, DisplayPort 1.4 (fino a due monitor con risoluzione 4K), Thunderbolt 4, connettore per la tastiera fisica;

compatibilità con il pennino Surface Slim Pen (2nd Edition);

batteria con autonomia fino a 15,5 ore di riproduzione video in locale;

dimensioni 274x190x8 millimetri, peso 0,69 chilogrammi;

telaio in alluminio anodizzato;

colorazioni Platinum, Black e Violet;

sistema operativo Windows 11 con applicazioni Microsoft 365 preinstallate, prova gratuita di PC Game Pass.

Surface Laptop, 13 pollici (2nd Edition): le specifiche

Display touchscreen PixelSense da 13 pollici con risoluzione 1920×1280 pixel (178 ppi), aspect ratio 3:2, rapporto di contrasto 1000:1, frequenza di aggiornamento fino a 60 Hz e luminosità massima 500 nit;

processore Qualcomm Snapdragon X2 Plus con NPU Hexagon da 80 TOPS e GPU Adreno;

16 o 24 GB di RAM LPDDR5x;

memoria interna UFS removibile da 256 o 512 GB;

fotocamera frontale Surface Studio Camera con sensore 1080p e supporto a Studio Effects;

doppio microfono Studio Mics con Voice Focus;

altoparlanti Omnisonic con Dolby Audio e supporto per Bluetooth LE Audio;

connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth Core 5.4;

due porte USB-C 3.2 con supporto per ricarica rapida da 60 W, trasferimento dati, DisplayPort 1.4 (fino a due monitor con risoluzione 4K), Thunderbolt 4, una porta USB-A 3.2 e jack audio da 3,5 millimetri;

tastiera QWERTY con pulsante Copilot e touchpad Precision;

sensore di luce ambientale, accelerometro, giroscopio e magnetometro;

batteria con autonomia fino a 22,5 ore di riproduzione video in locale;

dimensioni 286x214x16 millimetri, peso 1,23 chilogrammi;

cavalletto con cerniera e apertura a 165 gradi;

telaio in alluminio anodizzato;

colorazioni Platinum, Black e Violet;

sistema operativo Windows 11 con applicazioni Microsoft 365 preinstallate, prova gratuita di PC Game Pass.

C’è anche il Surface Mouse con feedback aptico

A completare il trio di novità c’è Surface Mouse. Caratterizzato da un design minimalista, integra il feedback aptico per restituire una vibrazione alla mano durante le interazioni, sfruttando una funzionalità specifica di Windows 11 (un po’ come fa Logitech MX Master 4). Anche in questo caso il debutto è previsto per il 13 ottobre, solo nella colorazione Black e al prezzo di 79,99 dollari.