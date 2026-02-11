 Windows 11 26H1: cos'è, chi lo riceve e perché è diverso
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Windows 11 26H1: cos'è, chi lo riceve e perché è diverso

Microsoft chiarisce i dettagli dell'update 26H1 di Windows 11, una versione riservata solo ai nuovi PC con processori Qualcomm Snapdragon X2.
Windows 11 26H1: cos'è, chi lo riceve e perché è diverso
Informatica Sistemi operativi
Microsoft chiarisce i dettagli dell'update 26H1 di Windows 11, una versione riservata solo ai nuovi PC con processori Qualcomm Snapdragon X2.
ChatGPT

L’aggiornamento 26H1, previsto per questa primavera, è una release che Microsoft definisce mirata, ciò vuol dire che sarà per pochi eletti. La nuova versione, infatti, è riservata esclusivamente ai PC nuovi equipaggiati con processori specifici, al momento solo i Qualcomm Snapdragon X2 Series, come trapelato al CES 2026 di Las Vegas.

Windows 11 26H1: l’aggiornamento anomalo che pochi riceveranno

È una scelta che ha una sua logica, per quanto contorta. Evidentemente, Microsoft sta usando questa release come banco di prova per una nuova generazione di hardware, una sorta di laboratorio a cielo aperto dove testare cose che non sono ancora pronte per il grande pubblico. I “pionieri“, li chiama Microsoft, le “cavie“, potremmo dire noi…

La parte più bizzarra riguarda il futuro di chi effettivamente riceverà l’aggiornamento 26H1. Questi dispositivi continueranno a ricevere i normali update cumulativi mensili come patch di sicurezza e correzione di bug, e fin qui, tutto bene. Tuttavia, non potranno passare alla versione 26H2, perché è basata su una piattaforma interna di Windows diversa.

Microsoft assicura che ci sarà un percorso di aggiornamento verso una futura versione di Windows, ma i dettagli restano avvolti nel mistero. Sarà la 27H1? Qualcosa di completamente nuovo? Chi può saperlo. E gli aggiornamenti hotpatch, quelli che si installano senza riavvio, una manna per gli amministratori IT, non saranno supportati sulla versione 26H1. Una pessima notizia.

Microsoft consiglia alle aziende di restare sulle versioni 24H2 e 25H2

Il sottotesto del post di Microsoft è chiaro, le aziende che gestiscono un parco macchine in ambito enterprise, non devono toccare niente. Le versioni 24H2 e 25H2 restano le release raccomandate per le distribuzioni aziendali, perfette per quegli ambienti dove i dispositivi sono standardizzati e i reparti IT dormono sonni relativamente tranquilli.

La versione 26H1 è per chi vuole sempre l’ultima novità e compra hardware nuovo appena esce. Per il resto del mondo, cioè quasi tutti, resta una curiosità da osservare a distanza di sicurezza, in attesa che Microsoft decida come riordinare questo groviglio di versioni, che ormai assomiglia più a un manuale IKEA tradotto male.

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 11 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Windows 11: più sicurezza con i permessi delle app

Windows 11: più sicurezza con i permessi delle app
Windows 11 KB5077181 è qui: le novità per 25H2 e 24H2

Windows 11 KB5077181 è qui: le novità per 25H2 e 24H2
Certificati Secure Boot Microsoft in scadenza: il tuo PC è a rischio?

Certificati Secure Boot Microsoft in scadenza: il tuo PC è a rischio?
Windows 11 update febbraio 2025: emoji 16.0 e controlli webcam

Windows 11 update febbraio 2025: emoji 16.0 e controlli webcam
Windows 11: più sicurezza con i permessi delle app

Windows 11: più sicurezza con i permessi delle app
Windows 11 KB5077181 è qui: le novità per 25H2 e 24H2

Windows 11 KB5077181 è qui: le novità per 25H2 e 24H2
Certificati Secure Boot Microsoft in scadenza: il tuo PC è a rischio?

Certificati Secure Boot Microsoft in scadenza: il tuo PC è a rischio?
Windows 11 update febbraio 2025: emoji 16.0 e controlli webcam

Windows 11 update febbraio 2025: emoji 16.0 e controlli webcam
Tiziana Foglio
Pubblicato il
11 feb 2026
Link copiato negli appunti