CES 2026: Qualcomm svela lo Snapdragon X2 Plus

Qualcomm ha annunciato il nuovo processore Snapdragon X2 Plus al CES 2026 di Las Vegas. Il chip si aggiunge ai precedenti Snapdragon X2 Elite e Snapdragon X2 Elite Extreme che hanno inaugurato la serie a fine settembre 2025. Verrà offerto in due varianti. Sui notebook con questi processori ci sarà Windows 11 26H1.

Snapdragon X2 Plus in dettaglio

Windows 11 supporta nativamente i processori Arm. Sono anche disponibili molte applicazioni compatibili, ma i notebook con i processori Snapdragon X non sono molti popolari perché hanno un prezzo elevato. Snapdragon X2 Elite e Snapdragon Elite Extreme sono processori di fascia alta per notebook che possono costare oltre 1.500 dollari. Il nuovo Snapdragon X2 Plus verrà invece utilizzato per notebook con prezzo base di 800 dollari.

Come i “fratelli maggiori”, lo Snapdragon X2 Plus viene realizzato da TSMC con tecnologia di processo a 3 nanometri. Qualcomm offrirà due varianti: X2P-64-100 con CPU Oryon a 10 core (6 Prime e 4 Performance) che raggiunge una frequenza massima di 4 GHz e GPU Adreno a 1,7 GHz; X2P-42-100 con CPU Oryon a 6 core (Prime) che raggiunge una frequenza massima di 4 GHz e GPU Adreno a 900 MHz.

Entrambi inegrano una NPU Hexagon con prestazioni fino a 80 TOPS e supportano fino a 128 GB di memoria LPDDR5X a 9.523 MT/s. Le prestazioni single-core sono fino al 35% superiori rispetto alla precedente generazione, mentre i consumi sono il 43% inferiori. I miglioramenti per GPU e NPU sono +29% e +78%, rispettivamente.

Lo Snapdragon X2 Plus supporta fino a 3 display a risoluzione 4K, fotocamere fino a 36 megapixel, storage PCIe 5.0 NVMe e UFS 4.0, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e 5G. I primi notebook con il nuovo processore arriveranno sul mercato nei prossimi mesi. Gli utenti troveranno Windows 11 26H1, attualmente in test.

Questa versione del sistema operativo sarà esclusiva per i chip di Qualcomm. Per tutti gli altri dispositivi si dovrà attendere Windows 11 26H2 che verrà distribuito in autunno.