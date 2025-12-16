Windows 11 26H1: tante novità nella nuova build

Microsoft ha annunciato la disponibilità della nuova build 28020.1362 (KB5073095) di Windows 11 26H1 che include molte novità, alcune delle quali esclusive per Copilot+ PC. Come è noto, questa versione del sistema operativo verrà preinstallata sui dispositivi con chip Snapdragon X2 Elite di Qualcomm che arriveranno sul mercato entro giugno 2026. Per tutti gli altri dispositivi si dovrà attendere Windows 11 26H2.

Novità della build 28020.1362

La build 28020.1362 di Windows 11 26H1 è quella che include più novità rispetto alle tre precedenti versioni preliminari del 7 novembre, 18 novembre e 9 dicembre, tutte rilasciate nel canale Canary del programma Insider.

Le prime quattro novità sono per Copilot+ PC. Microsoft ha aggiornato il design del menu contestuale di Click to Do evidenziando quattro operazioni (copia, salva, condividi e apri). Il menu viene inoltre mostrato automaticamente quando appare un’immagine o una tabella sullo schermo.

La nuova build migliora inoltre l’uso dell’agente AI per modificare le impostazioni suggerite nella pagina Home e attraverso la funzione di ricerca. I Windows Studio Effects sono invece disponibili anche per la webcam aggiuntive (ad esempio quelle collegate via USB). È stata infine aggiornata l’icona nel campo di ricerca in Esplora file per indicare l’uso della versione AI di Windows Search.

Un’altra novità di Esplora file è disponibile per tutti. Microsoft ha finalmente esteso la modalità scura ad altre finestre di dialogo, tra cui quelle mostrate per le operazioni di copia, spostamento, cancellazione, sovrascrittura e selezione di file e cartelle.

L’esperienza full screen dell’app Xbox, offerta inizialmente per ASUS ROG Ally e ROG Ally X, è ora disponibile per altre console portatili. La funzionalità Drag Tray supporta invece la condivisione multipla dei file e mostra più app di destinazione.