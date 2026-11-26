Quasi tutti i programmi che oggi si portano dietro un’intelligenza artificiale la presentano come un ospite entusiasta. Ubuntu sta provando un’altra strada. Il suo assistente aspetta nel corridoio, con il cappello in mano, finché non lo chiama l’utente.

Ubuntu prepara il suo assistente AI

Il mese scorso Canonical ha pubblicato warty-prototype, una bozza di launcher che ha incuriosito parecchia gente, e ha fatto indispettire un’altra buona parte. Era distribuito come snap e simulava compiti affidati a un’AI locale, ma senza toccare niente nel sistema.

Ora il team ha messo per iscritto cosa c’è davvero in cantiere. Prima chiarimento: quel prototipo era un concept d’interfaccia, nato per far litigare tutti sul design. Poi la visione, che a chi usa Windows o macOS suonerà familiare: un unico punto d’ingresso, da usare con la tastiera o a voce, che tiene insieme app, file locali e un assistente intelligente. L’assistente, però, scatta solo su richiesta esplicita.

Prima di arrivare all’AI, Ubuntu vuole sistemare le cose noiose, quelle che a un launcher servono davvero, ovvero avvio rapido, consumi ridotti, buona integrazione col desktop, uso semplice ogni giorno.

Per Canonical non è una novità. Il metodo è lo stesso dei suoi grandi cantieri, cioè fondamenta e poi un passo alla volta. Lo ha fatto con la riscrittura in Rust di strumenti di sistema come sudo-rs e rust-coreutils. Lo ha fatto con il triple buffering dinamico in GNOME, arrivato dopo anni di lavoro sulle prestazioni. E lo ha fatto con la cifratura dell’intero disco appoggiata al TPM. Se il copione regge anche stavolta, nessuno si aspetta miracoli il primo giorno.

Quattro regole per tenere a bada il robot

Il progetto poggia su quattro principi: AI opzionale, elaborazione locale, rispetto della privacy, sicurezza. Tradotti in pratica:

Il launcher senza AI c’è sempre. Chi non vuole saperne di assistenti se lo ritrova di serie, senza bisogno di spegnere o disinstallare niente. Nessun modello da svariati gigabyte nell’installazione predefinita. Il disco non deve trasformarsi in un magazzino di pesi neurali a tua insaputa. Il modello linguistico gira sulla propria macchina. Le richieste, di default, non partono verso alcun servizio cloud. I file e i dati restano sul tuo disco. Tutto vive in una stanza chiusa. I componenti sono pensati per girare nel confinamento di Ubuntu, così una funzione sperimentale o agentica non può combinare guai al sistema.

La comunità al banco di prova

Ubuntu vuole coinvolgere gli utenti, come aveva già fatto con Yaru, il tema grafico di default. Il compito sarà provare le prime versioni, contestare le scelte di ergonomia e proporre usi a cui il team non aveva pensato. Chi ama discutere di pulsanti e scorciatoie avrà di che divertirsi.

Il messaggio del team si chiude con una dimostrazione di codice funzionante. Non è più il prototipo, quindi. Il lavoro di fondo però è ancora da finire.

Appuntamento a gennaio

La data da segnare è gennaio. Ubuntu promette una presentazione dettagliata dell’architettura e una prima versione da installare. Per ora c’è un’idea ben spiegata, un po’ di codice che funziona e l’impegno a non far entrare l’AI senza bussare.