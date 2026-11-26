Da almeno due anni Google cerca di ficcare il naso nei nostri acquisti online. Le funzioni sviluppate finora sono però rimaste quasi tutte confinate negli Stati Uniti, il solito Paese cavia. La promessa, nel frattempo, non cambia: far risparmiare tempo nella ricerca dei prodotti e, perché no, anche qualche euro al momento di pagare.

Gemini diventa un assistente per gli acquisti: come funziona su Android

Al centro di tutto c’è l‘assistente AI di Google, e anche stavolta non cambia nulla. Il lavoro sporco di saltare da un’app di shopping all’altra, tra prezzi da confrontare e condizioni di garanzia da verificare, lo fa adesso la finestra flottante di Gemini.

Basta chiamare l’assistente, di solito tenendo premuto il tasto di accensione dello smartphone. La sua finestra si sovrappone alla pagina del prodotto che si sta guardando su un’app di shopping. A quel punto Gemini propone azioni pronte all’uso: “Aiutami a scegliere“, “Confronta i prezzi“, “Controlla garanzia e resi“.

Si tocca una di queste frasi e Gemini scatta uno screenshot della pagina, in background, e lo usa come contesto per rispondere. Un trucco già visto: dallo scorso anno non serve più condividere lo schermo su Gemini Live perché l’assistente legga quello che si ha davanti. La novità è un’altra. I suggerimenti ora sono su misura per lo shopping.

I limiti

C’è però un limite. Gemini vede solo ciò che appare sullo schermo in quel momento. Il fondo della pagina, dove spesso si nascondono le clausole più interessanti, resta fuori dal suo radar. Secondo Android Authority, la funzione è attiva con la versione 17.78.13 dell’app Google. Nello stesso pacchetto c’è anche un’opzione per silenziare le risposte vocali di Gemini Live.

Aggiornare l’app, però, non garantisce nulla. I suggerimenti di acquisto potrebbero non comparire, perché il rollout è graduale. Nessuno sa nemmeno quali app di shopping siano compatibili, e la lista completa non è mai stata resa nota. Il tempismo è comunque perfetto, con il Black Friday, il Cyber Monday e le feste di fine anno a un passo.