ChatGPT è stato il primo ad arrivare nella vita della maggior parte delle persone, e chi ci ha costruito sopra abitudini, conversazioni e ricordi ha pochi motivi per guardarsi intorno. Ma Claude, l’assistente di Anthropic, ha sviluppato negli ultimi mesi alcune funzioni che il rivale non offre, o non offre allo stesso modo. Non sono ragioni per abbandonare ChatGPT, ma per aprire una seconda porta e vedere cosa c’è dall’altra parte.

Perché provare Claude: 5 funzioni esclusive

1. Gestire i promemoria del telefono dalla conversazione

Chi possiede un iPhone e scarica Claude scopre qualcosa di inaspettatamente comodo: l’assistente può interagire con le applicazioni native del sistema operativo. In pratica, può aggiungere voci alle liste dei Promemoria, preparare eventi per il calendario, comporre bozze di messaggi e di posta elettronica, il tutto senza uscire dalla conversazione.

L’utilità diventa evidente con un esempio. Si sta pianificando la cena della domenica con Claude, si sceglie il menu, si discutono le porzioni, magari si aggiungono delle varianti per chi ha un’intolleranza. Alla fine, invece di copiare la lista degli ingredienti a mano, si chiede a Claude di aggiungerla direttamente ai Promemoria, e la lista compare sul telefono, pronta per il supermercato.

ChatGPT ha i propri promemoria programmati e si integra con l’assistente intelligente del telefono, ma Claude offre un accesso più diretto alle liste dei Promemoria attraverso la propria applicazione mobile. Per chi vive dentro quell’ecosistema, è una differenza che si nota ogni giorno. Nessun copia e incolla, nessuna applicazione intermedia, la lista passa dalla conversazione al telefono in un passaggio solo.

Prompt: Pianifica cinque cene facili per le sere infrasettimanali della mia famiglia e aggiungi gli ingredienti alla mia lista della spesa nei Promemoria.

2. Portarsi dietro le memorie da un altro chatbot

Passare da un chatbot all’altro è un po’ come cambiare medico… Si ricomincia da capo, si rispiegano le stesse cose, si perde tutto il contesto accumulato in mesi di conversazioni. Chi ha usato ChatGPT per anni ha costruito un profilo, con preferenze, dettagli professionali, abitudini, che il chatbot conosce e usa per dare risposte più mirate.

Anthropic ha pensato a una soluzione. Claude offre una funzione di importazione della memoria che aiuta a trasferire preferenze personali, informazioni professionali e altri dettagli da un chatbot concorrente. Come? Basta un prompt da incollare nel vecchio assistente. fornito da Anthropic stessa, e il vecchio assistente genera un riassunto di ciò che sa. Poi si copia quel riassunto nelle impostazioni della memoria di Claude e il gioco è fatto.

Non si trasferisce l’intera cronologia delle conversazioni, sarebbe tecnicamente impossibile, oltre che inutile, ma si dà a Claude un punto di partenza sostanziale. Invece di ricominciare da zero, si ricomincia da un riassunto ragionevole di chi si è e cosa si fa. La funzione non richiede un abbonamento a pagamento, il che abbassa la soglia per chi vuole provare senza impegnarsi.

3. Usare competenze personalizzate nei programmi da ufficio

Le Skills, alias le competenze specializzate, sono una serie riutilizzabili di istruzioni che insegnano al chatbot come svolgere compiti specifici. Entrambi gli assistenti AI offrono questa funzione, la differenza sta in dove si possono usare.

Le competenze personalizzate di Claude sono disponibili anche attraverso i componenti aggiuntivi per i quattro programmi principali della suite da ufficio di Microsoft: il programma di scrittura, il foglio di calcolo, il programma per le presentazioni e il programma di posta elettronica. In pratica, si può insegnare a Claude come si preferiscono le proposte commerciali, come si organizzano le spese mensili o come si risponde ai messaggi dei clienti, e quelle istruzioni restano attive ogni volta che si apre un documento, senza doverle rispiegare da capo.

ChatGPT supporta le competenze in alcune esperienze della suite da ufficio, ma l’integrazione di Claude copre tutte e quattro le applicazioni.

4. Insegnare al chatbot mostrando cosa fare

Scrivere un prompt dettagliato per ogni compito ripetitivo richiede tempo e precisione. Spiegare a parole come si compila un foglio di calcolo o come si organizzano le ricevute è spesso più faticoso che farlo a mano. Claude ha trovato una scorciatoia. Invece di scrivere le istruzioni, si può mostrare il compito direttamente.

Con la funzione di registrazione delle attività, disponibile per chi usa il Mac, si esegue il compito normalmente mentre Claude cattura lo schermo, i movimenti del puntatore, l’attività della tastiera e, se lo si desidera, una narrazione vocale. Claude trasforma poi la dimostrazione in una competenza riutilizzabile che si può rivedere, modificare e salvare.

L’applicazione pratica è vasta. Tutti quei piccoli compiti che si ripetono ogni settimana, come organizzare documenti, aggiornare un registro, raccogliere informazioni da più fonti, possono essere insegnati al chatbot senza scrivere una sola riga di istruzioni. Si fa il lavoro una volta davanti alla telecamera, per così dire, e da quel momento in poi Claude sa come ripeterlo.

OpenAI offre una funzione simile attraverso il proprio strumento di programmazione, ma Claude rende questo approccio disponibile attraverso il proprio assistente generale da scrivania, quindi è alla portata di chi non programma e non ha intenzione di iniziare. Resta un limite importante, però, la funzione è disponibile solo per chi usa un PC Apple, e richiede la versione desktop dell’applicazione.

5. Creare un sistema di identità visiva riutilizzabile

ChatGPT genera immagini, persino GIF animate, e in quello resta imbattibile. Ma Claude affronta il lavoro creativo da un’altra angolazione: invece di creare singole immagini, permette di costruire un sistema di identità visiva, come loghi, caratteri tipografici, palette di colori, linee guida grafiche, che si applica in modo coerente a tutti i progetti successivi.

Non serve essere grafici professionisti per apprezzare la differenza. Chi sta avviando una piccola attività, gestendo un negozio in rete o lanciando un bollettino periodico sa quanto conta avere un aspetto coerente tra i materiali di comunicazione, le presentazioni e il sito. Il problema è che mantenere quella coerenza a mano è noioso e soggetto a errori.

Con il sistema di design di Claude si caricano i propri elementi visivi una volta sola, ad esempio il logo, i colori, le linee guida, e il chatbot li applica automaticamente a ogni nuovo progetto. Invece di caricare le stesse immagini di riferimento e spiegare le stesse preferenze estetiche ogni volta, si lavora da una base condivisa che resta coerente nel tempo.

ChatGPT può seguire linee guida grafiche e usare modelli di riferimento, ma l’approccio strutturato di Claude alla coerenza visiva offre un livello di organizzazione che per chi produce materiali con regolarità è una bella comodità.

Non è un sostituto di un grafico professionista, e chi ha bisogno di un logo originale farà meglio a rivolgersi a chi li disegna per mestiere. Ma per chi ha già un logo e vuole che tutto il resto gli somigli, è uno strumento che fa risparmiare tempo prezioso.