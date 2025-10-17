Su Claude arrivano le Skills per eseguire compiti specializzati

Claude ha appena imparato a specializzarsi. Anthropic ha lanciato Claude Skills, una funzione che trasforma l’intelligenza artificiale da tuttologo generico a esperto in compiti specifici. È la risposta di Anthropic all’annuncio simile fatto recentemente da OpenAI (AgentKit), perché in questa guerra, nessuno può permettersi di rimanere indietro quando si tratta di rendere gli assistenti digitali più utili nei flussi di lavoro quotidiani.

Anthropic insegna a Claude nuove “competenze” sul lavoro con Skills

Le Skills, alias le competenze, sono essenzialmente cartelle contenenti istruzioni, script e risorse che Claude utilizza solo quando servono. Non cerca di fare tutto contemporaneamente e poi finisce per fare un pasticcio. Attiva la skill giusta al momento giusto, come un coltellino svizzero.

Immaginiamo di chiedere a Claude di creare un foglio di calcolo Excel con formule complesse. Prima era necessario spiegare tutto nei minimi dettagli, sperando che l’AI capisse le istruzioni. Con Claude Skills, invece, basta caricare un set di competenze specifico per Excel, completo di istruzioni su come strutturare le formule, quali funzioni usare, come formattare le celle, e Claude diventa improvvisamente competente in fogli di calcolo come se avesse seguito un corso intensivo.

Lo stesso vale per le presentazioni, dove Claude può seguire linee guida precise su layout, font, colori aziendali, o per qualsiasi altro compito che richiede un flusso di lavoro specifico e ripetibile.

Claude Skills è componibile e portatile, cioè?…

Anthropic ama usare termini tecnici che suonano impressionanti. “Componibile” significa che è possibile combinare più competenze per gestire flussi di lavoro complessi, tipo prendere dati da un sistema, elaborarli secondo certe regole e poi generare un report formattato. “Portatile” significa che le stesse competenze funzionano su diverse piattaforme Claude, app, Claude Code, API, senza dover riscrivere tutto ogni volta. Le competenze possono anche includere codice eseguibile, il che è fantastico per attività che tradizionalmente richiedono la programmazione invece del linguaggio naturale.

Come si creano le competenze su Claude?

Per creare le competenze bisogna prima attivarle nelle impostazioni di Claude. È già inclusa una competenza base, dove Claude chiede informazioni sul proprio flusso di lavoro, genera la struttura delle cartelle, formatta il file SKILL.md e raggruppa le risorse necessarie.

Per gli utenti aziendali, le competenze devono essere abilitate a livello di organizzazione. Poi possono essere attivate anche a livello di team o di impresa, permettendo all’AI di trasformare contenuti da piattaforme come Box e Notion in documenti standardizzati.

Developer-friendly

Gli sviluppatori possono usare endpoint API e una console per creare e gestire le competenze. Gli utenti possono aggiungere competenze a Claude Code tramite plugin dal marketplace anthropics/skills, e Claude le caricherà automaticamente quando sono pertinenti. Possono anche condividere le skills tramite controllo delle versioni con i loro team. L’SDK Claude Agent fornisce lo stesso supporto per la creazione di agenti personalizzati, per consentire di costruire sistemi ancora più complessi.

Anthropic sottolinea, che sebbene le competenze offrano potenziale per migliorare automazione ed efficienza, gli utenti devono prestare attenzione a quali skills utilizzano, perché possono eseguire codice. Perciò, meglio non scaricare skills a casaccio da Internet senza capire cosa fanno, perché potrebbero fare cose discutibili.

L’azienda ha condiviso una serie di competenze di esempio su GitHub per permettere agli utenti di provarle senza dover partire da zero.