Le flashcard di Gemini Notebook (il vecchio NotebookLM) hanno ricevuto tre aggiornamenti interessanti.

Gemini Notebook (ex NotebookLM): le nuove flashcard simulano l’esame e ricordano di ripassare

Il primo sono le immagini. Finora le schede erano domande e risposte sotto forma di solo testo. Ora lo strumento pesca dai file caricati dall’utente, PDF, DOCX e simili, e crea un diagramma o uno schema.

Il secondo è il cronometro integrato. Si attiva mentre si ripassa e lui segna il tempo della sessione. Serve a misurare quanto si é veloci a ricordare e a simulare l’ansia da esame, quella con il prof che guarda l’orologio. Ripassare con le lancette che corrono è una cattiveria. Probabilmente è anche una cattiveria utile.

Il terzo è il più subdolo: i promemoria di studio sull’app mobile. È possibile programmare notifiche che ricordano di riprendere in mano i mazzi creati in precedenza.

Come nasce un mazzo di carte

Le flashcard sono arrivate a settembre 2025. Funzionano così: si sceglie le fonti del notebook e lo strumento le trasforma in mazzi interattivi di domande e risposte. Prima di partire si può decidere quante carte si vogliono e quanto devono essere difficili. C’è anche un prompt personalizzato per dare istruzioni su cosa privilegiare.

Mentre si girano, si segna ogni carta con “Got it!” (la spunta) o “Missed it!” (la croce). A fine sessione si sceglie se rifare tutto, rifare le stesse carte o concentrarsi solo su quelle sbagliate. Quest’ultima opzione fa un po’ male all’orgoglio, ma è quella che fa prendere buoni voti alla fine.

Un nome nuovo per un vecchio quaderno

Gemini Notebook ha cambiato identità da poco. Era NotebookLM, nato in beta per i tester americani nel luglio 2023. Quest’anno, sempre a luglio, è stato ribattezzato, e il sito è passato da notebooklm.google.com a notebook.google.com. I vecchi indirizzi rimandano in automatico al nuovo e i notebook esistenti non sono andati persi.

Disponibilità

Gli aggiornamenti sono disponibili da subito. Google li ha annunciati il 24 novembre sul blog Workspace Updates, per i domini con Rapid Release e Scheduled Release. Ci sono tutti i clienti Google Workspace, gli abbonati Workspace Individual e chi usa un normale account Google personale.

Per gli amministratori non c’è nessun controllo dedicato a queste funzioni. Possono solo attivare o disattivare Gemini Notebook per gli utenti. Google ricorda che gli strumenti servono a studenti, insegnanti e team di formazione, per esami, certificazioni interne e aggiornamento delle competenze. Insomma, anche chi in ufficio deve passare il corso sulla sicurezza informatica avrà un cronometro puntato addosso.