Gli Artifacts di Claude sono disponibili da tempo, ma solo oggi Anthropic ha annunciato una novità che permette di trasformarli in vere e proprie applicazioni desktop da installare su Windows e macOS. Si tratta di un’aggiunta utile per chi quotidianamente si affida a queste mini-app, potendole gestire come qualsiasi altro software sul computer, lanciandole rapidamente.

Dagli Artifacts alle mini-app desktop con Claude

La creazione avviene come è sempre stato, chiedendo all’AI ciò che si vuole. Una volta pronto e testato, quando aperto è sufficiente fare clic sul suo nome e selezionare la voce Installa come app (ancora in beta), come mostra il video qui sotto. Comparirà un messaggio che chiede la conferma dell’azione, poi l’icona relativa sulla scrivania. All’esecuzione verrà caricato all’interno di una finestra indipendente.

Ogni applicazione desktop di questo tipo può collegarsi a Claude e ai suoi connettori, aggiornandosi in modo automatico quando vengono apportate modifiche all’Artifact. Inoltre, è possibile assegnargli tre livelli di autorizzazioni: default (per fare solo ciò che potrebbe nel browser), permessi dell’app (vengono richiesti per funzionalità come notifiche e always-on-top) o accesso totale al computer (esecuzione di programmi e modifica dei file senza chiederlo ogni volta).

Va precisato che perché gli Artifacts in versione app desktop possano funzionare, necessitano del client di Claude installato sul computer. La novità è già disponibile per tutti i piani, anche per chi ha un account gratuito, come già scritto in fase beta. Al momento il supporto non è previsto per alcune tipologie come Docs, Slides e Sheets.

Con l’annuncio, Anthropic offre anche qualche esempio utile per capire di cosa si tratta. Li elenchiamo di seguito, con i link per metterli alla prova.