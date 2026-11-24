Google sta lavorando a una cosa che per ora esiste solo nel codice, ma che qualcuno l’ha già scovata. Android Authority, che ha rovistato dentro l’app di Google Maps, ha trovato gli elementi di una modalità nuova di zecca, chiamata Alta visibilità. Google non ha detto una parola in merito.

Il nome spiega già tutto: rendere più leggibili gli elementi della mappa, quelli che a volte si confondono tra loro, soprattutto se lo schermo è piccolo, la luce è tanta o la vista non è più quella di una volta. Non è una nuova interfaccia e non c’è nessuna rivoluzione sotto il cofano. Cambia solo la tavolozza.

Google Maps cambia colori: come sarà la mappa ad alta visibilità

Secondo Android Authority, nel menu si potrà scegliere tra lo stile standard e quello ad alta visibilità. Quando si attiva il secondo, la mappa cambia faccia in base al tema. Se è chiaro, il verde della vegetazione si fa più scuro, e le zone che di solito sono beige o bianco sporco virano verso il grigio. Mentre gli indicatori della posizione e del percorso passano dal blu al viola. Se è scuro, il solito fondo bluastro si incupisce fino a sfiorare il nero. Le linee di navigazione, che oggi sono di un rosso acceso, diventano viola.

Il viola, insomma, è il nuovo protagonista. È una scelta curiosa per un’azienda che ha costruito la propria identità visiva sul blu, ma evidentemente quando bisogna distinguere una strada da un parco, un po’ di coraggio cromatico non guasta.

Per ora non c’è, ma è già lì

La funzione non è disponibile nell’app. Android Authority sostiene però che sia già nascosta nel codice di Google e che la redazione sia riuscita a forzarne l’attivazione, anche se la modalità non dovrebbe ancora comparire a nessuno. Un tasto che si riesce a premere di nascosto, in genere, vuol dire che il lavoro è a buon punto. Non è una garanzia, e va precisato che Google non ha indicato alcuna data.

Quando arriverà non cambierà il modo in cui funziona Google Maps. Sarà un ritocco estetico, pensato per rendere la vita più facile a chi ne ha bisogno, e a quanto mostra il menu trovato dai colleghi sarà facoltativo. Chi si trova bene con il vecchio blu potrà tenerselo.