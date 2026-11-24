Chi ha un indirizzo Gmail da quindici anni ha in casa un inquilino che non ha mai pagato l’affitto e conosce tutti i propri segreti. Kagi, la piccola azienda che ha già osato sfidare Google Search e Chrome, ha deciso di bussare anche a quella porta. Da oggi c’è Kagi Mail.

Kagi Mail è arrivato: l’alternativa a Gmail senza pubblicità né sorveglianza

Kagi sembra avere un debole per i servizi di Google. Prima ha lanciato un’alternativa a pagamento alla ricerca, poi è arrivato il browser Orion e ora tocca alla posta elettronica. A Mountain View qualcuno dovrebbe iniziare a preoccuparsi…

Kagi Mail è in beta pubblica e la promessa sta in una riga da manifesto: niente sorveglianza, niente pubblicità, standard aperti, nessun vincolo. L’ultima è la più interessante. Chi ha provato a traghettare vent’anni di email fuori da un grande provider sa che il “lock-in” non è un concetto astratto.

L’indirizzo è tipo @kagimail.com. Ma si possono collegare anche i propri domini, e gli alias sono illimitati. Per chi preferisce avere un indirizzo diverso per ogni sito che vuole mandare newsletter, è una pacchia. Lo spazio è di 50 GB. C’è anche un calendario integrato, perché una casella di posta senza calendario oggi sembra una bici senza sellino.

Quello che ancora manca

Ma Kagi non è perfetto, e ha qualcosa da farsi perdonare. Rubrica e contatti arriveranno nel primo trimestre del 2027. Quindi per qualche mese si avrà una posta elettronica senza elenco di persone a cui scrivere. Le app mobili native sono previste per il terzo trimestre del 2027. Per un servizio che chiede soldi, e non pochi, è una bella prova di fede.

Quanto costa?

C’è una prova gratuita di 60 giorni, poi si pagano 99 dollari all’anno, poco più di 8 al mese. In alternativa la posta è inclusa nell’abbonamento Kagi Ultimate, che costa 25 dollari al mese. Per un indirizzo email sembra tanto, ma la logica di Kagi è nota: se non si vende il lettore agli inserzionisti, il conto tocca a lui.

Kagi sa benissimo che il mondo ha già parecchi servizi email e cita Fastmail e Tuta come esempi di cui è fan. Eppure ha deciso di crearne uno comunque. Il motivo è sempre lo stesso. Secondo l’azienda, la tecnologia dovrebbe fare bene il proprio lavoro senza mettersi continuamente fra i piedi. Un principio condivisibile. Vedremo se la posta lo conferma, una volta arrivate rubrica e app.