Ladybird è un browser indipendente con un motore scritto da zero. Lunedì Andreas Kling, uno degli sviluppatori, ha annunciato che è finalmente disponibile in alpha per macOS e Linux, dopo più di quattro anni di lavoro. Quattro anni sono tanti, per costruire qualcosa che a prima vista fa quello che fa già il browser aperto in questo momento. La differenza è sotto la carrozzeria.

Cos’è Ladybird: il primo browser senza Chrome né Google

Ladybird è il primo browser, da parecchio tempo a questa parte, a presentarsi con un motore completamente nuovo. Non una vecchia base riverniciata e non un fork con un nome più simpatico. È un altro motore, proprio.

Negli anni sono nati molti motori per browser, ma oggi il mercato è dominato da tre soli protagonisti, che si dividono quasi tutto il condominio del web. Gecko è il decano. Nasce in Netscape 6 nel 2000 e oggi vive dentro Firefox, con la dignità di chi ha visto passare tutto.

WebKit arriva nel 2003 con Safari di Apple. Era un fork di KHTML, il motore del progetto KDE, quindi ha già un albero genealogico con qualche ramo storto. Blink è il rampollo più fortunato. Circa dieci anni dopo, il progetto Chromium sostenuto da Google ha creato una propria versione modificata di WebKit, da cui è nato Blink. Oggi muove Chrome, Edge, Opera e altri ancora.

In questo salotto affollato di parenti, Ladybird si presenta come uno sconosciuto con una valigia e un sorriso un po’ sfacciato.

Dietro non c’è un colosso

A sostenere Ladybird c’è un’organizzazione senza scopo di lucro. L’obiettivo, secondo il sito del progetto, è un browser indipendente, veloce e sicuro, che rispetti la privacy degli utenti e favorisca un web aperto. Sono parole che molte aziende usano come il prezzemolo. Qui almeno la struttura è coerente con la promessa: nessun azionista a cui rendere conto, nessun colosso dell’advertising da cui dipendere.

Il progetto è partito come parte di un progetto in C++, ma gli sviluppatori hanno poi cominciato a portare il codice in Rust, e per farlo si sono fatti aiutare dall’AI. Resta da vedere quanto il risultato sia solido.

Modesto, ma funziona (più o meno)

Kling è onesto, e per un annuncio di questo tipo non è poco. Il browser costruito attorno al motore, scrive, è modesto, ma funzionale . Poi aggiunge la frase che ogni tester dovrebbe appendersi sopra la scrivania: durante l’alpha, alcuni siti non funzioneranno.

Non è un dettaglio da poco. Provarlo oggi significa accettare che il proprio sito preferito possa presentarsi come un mobile dell’IKEA montato senza istruzioni. Meglio non farne il browser principale. Ladybird, per ora, è un esperimento da guardare con curiosità.

Chi usa Windows deve aspettare. La versione per il sistema di Microsoft arriverà in una fase successiva del progetto, ma non è dato sapere quando.