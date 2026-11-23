Mozilla aveva già contestato le regole imposte da Apple per la distribuzione di un browser con motore di rendering diverso da WebKit in Europa. L’organizzazione non-profit ha nuovamente evidenziato l’ostruzionismo dell’azienda di Cupertino e spiegato perché non esiste ancora una versione di Firefox con Gecko per iOS.

Open Web Advocacy chiede l’intervento della Commissione UE

Il Digital Markets Act (DMA) vieta di imporre l’uso di WebKit come motore di rendering predefinito per i browser alternativi a Safari. A partire da iOS 17.4 e iPadOS 18 è possibile usare un motore di rendering alternativo in Europa, rispettando un lungo elenco di requisiti minimi. Anche in Giappone esiste tale opzione.

Grazie al DMA, gli utenti possono anche scegliere il browser predefinito, quindi l’uso di Firefox su iOS è raddoppiato. Tuttavia, molte funzionalità sono strettamente legate al motore di rendering Gecko, pertanto questa versione del browser è inferiore a quella disponibile su Windows, Android e macOS.

Dopo oltre due anni da iOS 17.4 e iPadOS 18 non esiste nessun browser con motore di rendering diverso da Webkit perché il rispetto delle condizioni imposte da Apple è impossibile. Per utilizzare Gecko non è sufficiente aggiornare l’app di Firefox. Deve essere sviluppata un’app completamente separata. Gli utenti dovrebbero quindi scaricare un secondo Firefox, trasferire segnalibri, password e cronologia, ed effettuare il passaggio manualmente, seguendo una procedura complicata.

Sulla questione è intervenuta nuovamente Open Web Advocacy (OWA) che aveva descritto le barriere tecniche imposte da Apple. Attraverso una raccolta di firme, inclusa quella di Mozilla, l’organizzazione chiede urgentemente alla Commissione europea di imporre ad Apple il rispetto del DMA, in modo da avere una vera concorrenza e offrire una maggiore scelta agli utenti.