Mini Window su Firefox: come funziona e come si usa

Il picture-in-picture lo conosciamo tutti, è quel video che si stacca dalla pagina e segue ovunque. C’è chi lo adora e chi lo trova una seccatura. Quasi ogni sito o app di streaming ce l’ha.

Mozilla si è chiesta perché limitarlo ai video. Il risultato si chiama Mini Window e arriva con Firefox 160. Si prende una pagina intera, oppure solo un pezzo, e si trasforma in una finestrella che resta sopra tutte le altre app. È possibile spostarla dove si vuole e ridimensionarla a piacere.

Mini Window di Firefox: come usare il picture-in-picture per pagine web e sezioni di sito

A cosa serve? Basta immaginare un documento di riferimento mentre si scrive, a una dashboard con i numeri in tempo reale, o a una guida passo passo che non si vuole perdere di vista. Così non si deve fare avanti e indietro tra le finestre, con quel mal di mare da Alt+Tab che conosciamo tutti.

Il primo metodo è il più semplice. Si apre la pagina su Firefox e si fa clic destro sulla sua scheda. Poi si va su Move Tab > Move to Mini Window.

La scheda sparisce dalla barra e si ripresenta come finestra a parte, sempre in primo piano. Si può trascinare, allargare e rimpicciolire. Inoltre, c’è un pulsante di ritorno in alto a destra che la rimette al suo posto, tra le schede.

Il secondo metodo permette di ritagliare solo il pezzo che serve. Si fa clic destro in un punto qualsiasi della pagina e si sceglie Move Section to Mini Window. Firefox lascia selezionare l’area che si vuole isolare, un po’ come con lo strumento di cattura dello schermo. Una volta delimitata la zona, è sufficiente premere Move to Mini Window. Se si commette un errore, ci sono i pulsanti per annullare o ricominciare da capo.

Due cose da sapere, che non sono proprio ovvie. Mini Window non crea una copia della pagina, ma sposta l’intera scheda fuori dalla barra di Firefox. Se si seleziona solo una sezione, è possibile ridimensionare la finestra, anche se le proporzioni restano vincolate all’elemento scelto. Il contenuto, comunque, rimane scorrevole.

Se si pensa di usarla spesso, si può aggiungere un pulsante dedicato alla barra degli strumenti, basta fare clic destro su di essa, scegliere Customize Toolbar e trascinare l’icona di Mini Window nella posizione desiderata. Da quel momento si potrà scegliere rapidamente se spostare tutta la scheda o soltanto una sua porzione.

Attenzione: è ancora un esperimento

Mini Window è una funzione sperimentale, quindi non bisogna stupirsi se qualche sito si comporta in modo strano. Mozilla sta raccogliendo feedback e lavorando ai miglioramenti.