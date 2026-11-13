Gemini 4 Hydrogen arriva su Google e dà risposte migliori

Google ha appena presentato Gemini 4 Hydrogen, definendolo il più grande miglioramento di sempre per la Ricerca. La famiglia Gemini 4 ha già due pezzi grossi: Carbon e Argon. Sono i cervelloni, quelli da tirare fuori per i problemi difficili, che ragionano a fondo e si prendono il tempo che serve. Hydrogen fa un altro mestiere. È progettato per eseguire in fretta compiti in cui l’AI procede da sola, passo dopo passo, senza chiedere il permesso a ogni curva.

Google Search capisce meglio le domande lunghe e i refusi: cosa cambia con Gemini 4 Hydrogen

Sulla velocità i numeri dichiarati sono questi: 2,5 volte più rapido di Gemini 3.8 Flash, il precedente modello veloce. E la parte curiosa è che, al livello di ragionamento predefinito (quello “alto”), Hydrogen avrebbe battuto perfino il più potente Gemini 4 Argon in un test generale di intelligenza, l’Artificial Analysis Intelligence Index. Il fratello minore che supera il maggiore a una gara di quiz. Nelle riunioni di famiglia di Mountain View deve essere stata una scena interessante.

Cosa cambia quando si cerca qualcosa

Nella Ricerca, Hydrogen dovrebbe portare tre novità: capisce meglio che cosa si vuole davvero; propone link più utili e risposte più visive e risponde meglio nelle varie lingue supportate da AI Mode.

Il primo punto è il più succoso. Si potrà scrivere come si pensa, a ruota libera, con domande a più piani e richieste molto specifiche, senza dover pensare al linguaggio da motore di ricerca. Hydrogen, poi, sarebbe più bravo con i refusi illeggibili. Sa seguire meglio le istruzioni e scegliere lo strumento giusto, così ogni pezzo della domanda trova la sua risposta, invece di essere lasciato in sala d’attesa.

Il ragionamento più raffinato di Hydrogen dà una spinta anche al fan-out, la tecnica con cui Google prende la richiesta e la spezzetta in tante sotto-ricerche. Secondo Big G, il risultato è che emergono siti pertinenti che altrimenti si ignorerebbero bellamente.

Su AI Mode arriveranno più immagini, risposte strutturate, tabelle di confronto e strumenti personalizzati, cioè piccoli aggregatori di funzioni costruiti al volo per le nostre domande. Insomma, meno muri di testo grigio e più cose da guardare. Per chi sta decidendo quale aspirapolvere comprare, una tabella ben fatta vale oro.

Non solo Ricerca: Hydrogen sa anche programmare

Gemini 4 Hydrogen sa anche scrivere codice, far girare i test, verificare le modifiche. Può lavorare da solo oppure insieme a Carbon e Argon, dentro flussi di lavoro in cui più modelli si passano il testimone.

Ci sono quattro livelli di ragionamento: basso, medio, alto (quello predefinito) e un nuovo, scenografico “xhigh”, extra-alto. L’idea è finire i compiti più in fretta usando meno token in uscita. Nei compiti a più passaggi, come ricerca approfondita, analisi dei dati e navigazione in grandi basi di codice, Hydrogen si piazza al quinto posto su Agent Arena.

Disponibilità

Gemini 4 Hydrogen sbarca in tutti i livelli di Google AI Studio, nell’API di Gemini e nell’app Gemini. Arriva anche per gli abbonati ai piani AI Pro e Ultra sulla piattaforma di sviluppo Antigravity.

Per quanto riguarda la Ricerca, l’aggiornamento è in fase di rollout per tutti gli utenti nel mondo, quindi anche per il nostro Paese… Hip hip urrà.