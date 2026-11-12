SpaceX, il piano di Musk per alimentare l'AI con l'energia del Sole

Dalla fusione con xAI e dal debutto in Borsa, SpaceX ha messo il turbo sulla corsa all’intelligenza artificiale. Si parla di circa 13 GW di capacità per i data center già dal 2027, più o meno quanto Google ha accumulato in tutta la sua storia. Il conto da pagare è una cifra che farebbe tremare i polsi a chiunque, ma l’uomo più ricco del mondo non sembra uno che controlla lo scontrino.

Terawatt dalla Terra, petawatt dalla Luna: il piano di SpaceX

Il messaggio su X è breve: Puntiamo a 1 TW all’anno dalla Terra, poi a più di 1 PW all’anno dalla Luna . Un petawatt vale mille terawatt, cioè un milione di gigawatt. Sono quantità di energia talmente grandi da rendere difficile persino immaginarne la portata.

Actually, we’re aiming for 1TW/year from Earth, rising to over 1PW/year from the Moon. That’s why I say that if we achieve this outcome, SpaceX will obviously be worth more than Earth, because space is so staggeringly enormous! — Elon Musk (@elonmusk) November 11, 2026

La Luna, poi, non è una comparsa. Pochi mesi fa Musk l’aveva messa davanti a Marte nell’elenco delle priorità, e a molti era sembrato uno sgarbo al Pianeta Rosso. Ora il senso della manovra si coglie meglio: lassù si costruisce la fabbrica di energia.

Intanto sul fronte terrestre i fatti sono più concreti. Musk dice che SpaceX ha ordinato 100 GW all’anno di macchinari per produrre celle solari HJT alla tedesca Singulus. Serviranno a Starmind, la costellazione di satelliti per l’AI dell’azienda, e l’obiettivo è creare un sole senziente , che detto così suona un po’ inquietante.

Musk ha già parlato più volte di un’umanità che sale al tipo II della scala di Kardashev, quella che classifica le civiltà in base a tecnologia e fame di energia. Il tipo II, tanto per capirci, è la civiltà che si prende tutta l’energia della propria stella. Con questi annunci pare intenzionato a prenotare il posto in prima fila.

Perché, secondo Elon Musk, i conti tornano

Le dichiarazioni sembrano ottimistiche? Lui ha la risposta pronta: 100 GW nello spazio equivalgono più o meno a 800 GW sulla Terra. Il ragionamento è questo. Sul nostro pianeta il solare ha bisogno di batterie enormi per far girare i calcoli di notte, e d’inverno serve il rinforzo di combustione o nucleare. In orbita i pannelli prendono il sole di continuo, senza notti, nuvole né stagioni a rovinare la festa.