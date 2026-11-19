Google ha una modalità in incognito da anni, per le ricerche che non si vuole legare al proprio account. Ora la stessa idea sbarca su AI Mode, l’interfaccia conversazionale su cui si finisce quando si smette di digitare parole chiave e si comincia a parlare con Google. Si tratta delle conversazioni temporanee. Quello che si scrive dentro non verrà ripescato più tardi, né nella cronologia né tra le raccomandazioni.

La novità ha un sapore da ritardatari, a dire il vero. Molti chatbot offrono già le chat temporanee, Gemini compreso. Mancava solo sulla ricerca di Google.

Chat temporanea su Google AI Mode

Non si deve frugare nelle impostazioni. Dentro AI Mode basta cliccare l’icona delle conversazioni temporanee, in alto a destra, e la chat parte. Il caso d’uso è facile da immaginare. Si sta scavando in un argomento con AI Mode, a un certo punto ci si accorge che è troppo personale per finire nella propria storia digitale, e sarebbe stato meglio pensarci prima. Ora si può fare.

Quando parte la conversazione temporanea, la sessione si stacca dal proprio account. In pratica succedono due cose: le risposte non si baseranno sulle preferenze passate, quindi l’AI parla un po’ come a un estraneo, e la conversazione non inciderà sulla personalizzazione futura.

Il secondo punto è forse quello più interessante. Magari si cerca una volta sola come curare una pianta di bambù e per tre mesi Big G è convinto di avere a che fare con un giardiniere… Con la chat temporanea si può chiedere di tutto, anche di cose che non interessano davvero, senza che Google decida che sono la nuova passione del momento. Quando si chiude la chat, si torna alla ricerca normale, come se niente fosse.

Disponibilità

Secondo Google la funzione si sta diffondendo in tutto il mondo, su desktop e mobile, in tutte le lingue supportate.