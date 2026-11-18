Il titolo dell’articolo è riferito all’affermazione fatta da Satya Nadella durante la conferenza Ignite 2026 di San Francisco. Il CEO di Microsoft ha annunciato la disponibilità generale del nuovo Copilot, mostrato in anteprima a fine settembre. Le parole “nuovo sistema operativo per lavoro” indicano l’integrazione di Word, Excel e PowerPoint con il chatbot.

Home, Code, Autopilot, Today e Workspaces

Il nuovo Copilot offre un’esperienza unificata per il lavoro. All’avvio, gli utenti aziendali vedranno la sezione Home che combina Chat e Cowork (selezionabili nel campo di input). È possibile consultare le attività recenti, ricevere suggerimenti, riprendere il lavoro da dove era stato interrotto, fare domande nella chat o affidare un intero flusso di lavoro a Cowork.

La funzionalità Auto di Home sceglie automaticamente il modello da utilizzare in base all’attività. Autopilot (accessibile nella barra laterale) è invece l’agente AI personalizzato che può eseguire compiti in autonomia. Vive sul cloud, ha la propria identità (Entra Agent ID) e può essere invocato con @ in Teams, Outlook, chat, canali e documenti. È disponibile in anteprima tramite Frontier.

Accanto alla scheda Home c’è quella di Code (non ancora disponibile per tutti). Come si deduce dal nome sfrutta i modelli specializzati nella programmazione (scrittura del codice). Today è invece la nuova funzionalità di Home che utilizza i dati da email, calendari, chat, meeting e attività per mostrare un riassunto giornaliero. È disponibile in anteprima tramite Outlook e app Copilot.

Office in Copilot è il nome scelto per indicare l’integrazione di Word, Excel e PowerPoint in Chat e Cowork (quindi in Home). Gli utenti possono creare e modificare documenti, fogli di calcolo e presentazioni direttamente nell’interfaccia di Copilot, anche con l’aiuto dei colleghi di lavoro. I file vengono salvati su OneDrive.

Infine, la sezione Home consente di accedere a Workspaces (evoluzione di Copilot Notebooks). Sono spazi di lavoro in cui umani e agenti AI (Autopilot) collaborano per raggiungere un obiettivo comune. Ad esempio, un agente scrive una parte di un documento e l’utente la revisioni oppure l’utente inserisce un commento e un agente ne tiene conto per le successive azioni. Copilot Workspaces è disponibile in anteprima tramite Frontier.