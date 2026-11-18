Anthropic, Google e OpenAI sfornano nuovi modelli AI a cadenza mensile o meno. Microsoft è nota principalmente per Windows e altri software, ma può competere ad armi pari, grazie alla divisione guidata da Mustafa Suleyman. Durante la conferenza Ignite 2026 di ieri sera, l’azienda di Redmond ha annunciato sette nuovi modelli AI che possono essere utilizzati per diverse attività.

Modelli con capacità cyber e programmazione

Il primo modello è MAI Cyber 2 Flash. Grazie all’addestramento con dati di sicurezza proprietari permette di trovare vulnerabilità nei software e scrivere il codice delle patch. In base ai risultati del benchmark CyberGym offre prestazioni superiori a GPT-6 Astra e GPT-5.6 Cyber di OpenAI. Completa le attività usando meno token, quindi il costo è molto più bassa rispetto a quello di GPT-6 Astra. Sarà disponibile solo nei prodotti Microsoft, tra cui MDASH (Multi-Model Agentic Scanning Harness).

I modelli per la programmazione sono MAI Code 2 e MAI Code 2 Flash. Il primo è più potente, mentre il secondo è più veloce. In base ai risultati dei benchmark pubblicati da Microsoft, MAI Code 2 offre prestazioni molti simili a quelle di GPT-6.1 Sol e Claude Opus 5.5 al 40% e al 5% del costo. MAI Code 2 Flash offre invece prestazioni superiori a quelle di GPT-6 Luna e Claude Haiku 5.5 al 65% e al 20% del costo. Sono accessibili tramite GitHub Copilot.

Modelli per generare immagini e trascrizioni

MAI Image 2.7 è il modello specializzato nella generazione e modifica delle immagini (c’è anche la variante Flash). Può essere utilizzato per eseguire diverse operazioni di editing, come cambiare colore, materiale e posizione degli oggetti, senza alterare il resto dell’immagine. Le prestazioni sono superiori a quelle di GPT Image 2.6. MAI Image 2.7 è ora il modello predefinito di Bing Image Creator. Gli sviluppatori possono usarlo tramite Microsoft Foundry.

MAI Realtime 1 è invece il modello speech-to-speech che può essere sfruttato per conversazioni naturali, ad esempio per i chatbot del supporto clienti. È accessibile in Microsoft Foundry. Dragon Copilot Transcribe, basato su MAI-Transcribe-2, consente la trascrizione automatica delle conversazioni tra dottori e pazienti in Dragon Copilot.