Il vecchio Spark, l’agente AI presentato a maggio, ha cambiato etichetta ed è diventato “Tasks” su Gemini. Finora era riservato a chi sottoscriveva i piani Google AI Pro e Ultra. Ora le porte sono aperte a tutti gli utenti in Stati Uniti, Canada, Giappone, Corea, Australia e India. L’Italia, per ora, resta a guardare dalla finestra.

Per trovarlo basta aprire Gemini e spostare l’interruttore su homepage da “Chat” a “Tasks”. Il motore è il nuovo modello Gemini 4 Hydrogen.

Cosa sa fare Tasks su Gemini

Le basi sono quelle di un buon assistente da scrivania. Prepara piani alimentari, gestisce il calendario e rovista nella casella di posta per scovare le spese ricorrenti ormai dimenticate. Chi vive negli Stati Uniti riceve un pacchetto più ricco. L’agente può telefonare alle attività commerciali per confrontare i prezzi e controllare le disponibilità; può comprare con Google Pay; può accedere agli account compatibili con Google Password Manager; si può assegnare un compito via email, scrivendo a gemini@google.com, oppure per SMS.

Il punto più delicato della faccenda è la sicurezza. Google assicura che Gemini lavora in una macchina virtuale isolata a livello hardware, dedicata al proprio account e mai condivisa con altri utenti. In pratica, offre una stanza chiusa a chiave, dove l’agente fa i suoi compiti senza incrociare nessuno.

È possibile anche dargli istruzioni mentre lavora. Per le operazioni sensibili, come un acquisto, l’agente si ferma e chiede il consenso prima di andare avanti.

La folla degli agenti AI…

Tasks non è l’unico a muoversi in questa direzione. Negli ultimi dodici mesi sono spuntati assistenti AI di ogni genere che agiscono al posto dell’utente: Claude Duet, i Dots di OpenAI, Muse di Meta. La promessa è sempre la stessa: non limitarsi a rispondere alle richieste, ma occuparsi concretamente delle cose da fare. capire se questi assistenti riusciranno davvero a farci risparmiare tempo e fatica o se dovremo dovremo perdere tempo a spiegare loro come fare le cose. Perché anche delegare può diventare un lavoro.