Non capita spesso che il prodotto gratuito batta quello a pagamento. Di solito, soprattutto quando si tratta di tecnologia, chi paga di più e ottiene di più, e chi non paga si accontenta degli avanzi. Di solito, perché Gemini 4 Hydrogen rappresenta un’eccezione. L’ultimo modello di Google, infatti, nei test indipendenti dell’indice di Artificial Analysis ha ottenuto 51 punti contro i 50 di Argon, il modello che Google stessa consiglia per le attività quotidiane e che richiede un abbonamento a pagamento.

La differenza è di un punto, ma almeno il modello gratuito non è più il fratello povero. Google dichiara che Hydrogen è più veloce, più preciso nel seguire le istruzioni e produce cinque volte meno informazioni inventate rispetto alla generazione precedente. Per chi usa il chatbot di Google senza pagare, è probabilmente il miglioramento più consistente arrivato finora.

C’è un dettaglio da conoscere, però. Chi non ha un abbonamento non può selezionare Hydrogen a mano dal menu dei modelli. Il sistema sceglie automaticamente quale modello usare in base alla complessità della richiesta. Le domande semplici finiscono su un modello più leggero, quelle più articolate vengono indirizzate a Hydrogen. Chi paga, invece, può selezionarlo direttamente. Per provarlo basta accedere al sito di Gemini con il proprio account Google, il rilascio è in corso a livello globale.

5 usi di Gemini 4 Hydrogen

1. Analizzare documenti densi senza impazzire

Polizze assicurative, manuali di istruzioni, regolamenti scolastici, contratti, il tipo di documenti che tutti possiedono e nessuno legge fino in fondo. Hydrogen è progettato per elaborare documenti complessi, fogli di calcolo e grafici, estraendo i dettagli rilevanti e organizzandoli in rapporti leggibili.

La differenza rispetto a un riassunto generico è che il modello non si limita a condensare, ristruttura le informazioni in modo utilizzabile. Gli si può caricare una polizza assicurativa di quaranta pagine e chiedergli di trovare le dieci cose che contano davvero, con i riferimenti alle pagine e una tabella delle azioni da compiere. Poi gli si possono fare domande di approfondimento senza dover rispiegare il documento da capo. È il tipo di lavoro che a mano richiede un pomeriggio e una quantità di caffè proporzionale alla noia del testo. Un avvertimento: i totali e i riferimenti vanno sempre verificati, il modello è migliorato, ma non è infallibile.

Prompt: Leggi questo documento e spiegami le dieci cose più importanti che devo sapere, in linguaggio semplice. Evidenzia scadenze, costi, restrizioni e potenziali problemi. Includi i riferimenti alle pagine per ogni punto importante e crea una tabella di tutto ciò che richiede un’azione da parte mia.

2. Scrivere messaggi di posta che suonano come chi li scrive

Una delle frustrazioni più diffuse con i chatbot è il tono della scrittura, che risulta corretto, ed educato, ma anche completamente anonimo. Google dichiara che Hydrogen segue le istruzioni su tono, lunghezza, formato e stile con maggiore precisione. In teoria, meno riscritture dello stesso messaggio per cercare di farlo sembrare scritto da un essere umano.

Il trucco è dare al chatbot regole specifiche su cosa si vuole e cosa non si vuole. Scrivi un messaggio produce un messaggio generico. Scrivi un messaggio cordiale ma fermo, sotto le centocinquanta parole, senza gergo aziendale e senza scuse inutili produce qualcosa che si può usare. La differenza non è nel modello, è nella precisione delle istruzioni. Vale per la posta di lavoro come per i messaggi personali: più vincoli si danno, meno si riscrive dopo.

Prompt: Aiutami a scrivere un messaggio di posta cordiale ma fermo per rifiutare una richiesta. Mantienilo sotto le centocinquanta parole. Il tono deve essere caldo, sicuro e colloquiale, non eccessivamente formale. Evita il gergo aziendale, le scuse non necessarie e le introduzioni lunghe. Spiega la mia decisione con chiarezza e chiudi con una nota positiva.

3. Organizzare la propria vita usando la posta e i documenti

Questa è forse la funzione più utile per chi vive dentro l’ecosistema di Google. Hydrogen si collega alla posta elettronica, all’archivio di documenti in rete e ad altre applicazioni compatibili, compresi servizi esterni di archiviazione e gestione dei dati, e può incrociare le informazioni provenienti da più fonti per costruire un piano d’azione.

Invece di cercare un appuntamento scorrendo decine di messaggi, si può chiedere al chatbot di raccogliere tutte le informazioni sugli impegni delle prossime due settimane, organizzarle in ordine cronologico e segnalare cosa manca. Serve autorizzare l’accesso alle applicazioni interessate, e le funzioni disponibili possono variare in base al tipo di account. Ma una volta configurato, il risultato è un’agenda costruita automaticamente dalle proprie comunicazioni.

Prompt: Cerca nella mia posta elettronica e nei miei documenti in rete le informazioni sugli appuntamenti e gli eventi delle prossime due settimane. Crea un programma cronologico con date, orari, luoghi e tutto ciò che devo preparare. Segnala le informazioni mancanti e indicami quali messaggi o documenti contengono i dettagli.

4. Costruire un sito interattivo senza scrivere codice

Hydrogen non è progettato solo per rispondere a domande. Google ha migliorato la capacità del modello di trasformare istruzioni scritte in linguaggio naturale in progetti interattivi funzionanti. L’azienda ha mostrato esempi che vanno da un globo tridimensionale interattivo che visualizza i fulmini a un’isola virtuale dove si possono costruire strutture con semplici istruzioni testuali.

Non serve puntare così in alto. Un calcolatore per il bilancio domestico, una guida di studio interattiva o un gioco semplice sono alla portata del modello. La parte interessante è cosa succede dopo la prima versione, si può chiedere al chatbot di cambiare i colori, aggiungere funzioni o correggere problemi usando il linguaggio comune. Google consiglia di usare l’ambiente dedicato per mantenere il progetto organizzato e poterci tornare sopra.

Prompt: Crea un calcolatore interattivo per il bilancio domestico con i campi per reddito mensile, abitazione, spesa alimentare, utenze, trasporti e risparmio. Calcola automaticamente l’importo rimanente dopo le spese. Includi un grafico visivo e rendi il design pulito, colorato e facile da usare dal telefono. Mostrami come visualizzarlo in anteprima e usarlo.

5. Ottenere risposte migliori dal motore di ricerca

Hydrogen non vive solo dentro l’applicazione del chatbot. Google lo sta integrando anche nel motore di ricerca, dove dovrebbe migliorare le risposte alle domande complesse. Invece di pretendere una formulazione perfetta della ricerca, il modello è progettato per capire cosa si sta cercando di ottenere anche quando la richiesta contiene più domande insieme o dettagli confusi.

Google dichiara che il sistema aggiornato è in grado di trovare una gamma più ampia di fonti pertinenti e di presentare le informazioni in formati visivi più utili. L’obiettivo è far sì che il motore di ricerca comprenda l’intera richiesta invece di trattarla come una collezione di parole chiave. Per chi è abituato a riformulare la stessa ricerca tre volte prima di trovare quello che cerca, potrebbe essere un cambiamento apprezzabile, a patto che Google mantenga le promesse, il che con le funzioni legate all’intelligenza artificiale nel motore di ricerca non è sempre stato il caso.