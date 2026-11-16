Ask Maps di Google Maps disponibile in Europa con novità

L’azienda di Mountain View ha annunciato un aggiornamento per Ask Maps, la funzionalità di Google Maps che permette di ottenere informazioni attraverso domande in linguaggio naturale. Gli utenti possono ora creare itinerari, trovare appuntamenti e consultare gli elenchi dei luoghi salvati. Queste novità sono disponibili anche in oltre 30 paesi europei.

Tre novità per Ask Maps anche in Europa

Giusto in tempo per le vacanze di fine anno, Google ha aggiunto la possibilità di creare itinerari di viaggio passo-passo e ricevere informazioni utili in tempo reale sul percorso, quando vengono visualizzate le indicazioni. Gli utenti riceveranno un programma giorno per giorno, arricchito da consigli utili e punti numerati sulla mappa per ogni tappa. L’itinerario può essere condiviso o esportato su Google Documenti da computer.

Prima del viaggio si può usare Ask Maps per richiamare l’itinerario o cercare il relativo badge nella cronologia delle chat. Gli utenti troveranno informazioni in tempo reale, come le condizioni del traffico e gli orari di apertura dei luoghi. Ovviamente è possibile modificare il programma, chiedendo di aggiungere un punto panoramico o un posto dove pranzare lungo il percorso.

Ask Maps può essere utilizzato anche per visualizzare utili suggerimenti sul percorso, ad esempio dove parcheggiare o ricaricare il veicolo, oltre per informazioni in tempo reale, come condizioni meteorologiche, eventuali ritardi e pedaggi.

La seconda novità (al momento solo negli Stati Uniti) consente di cercare online appuntamenti per trattamenti di bellezza, cura degli animali domestici, riparazioni auto o interventi in casa e telefonare alle attività locali per conto dell’utente. Ask Maps mostrerà gli orari disponibili presso le attività della zona.

Infine, Ask Maps può trovare in pochi secondi i luoghi salvati negli elenchi. Chiedendo ad esempio “Quali posti salvati nei miei elenchi hanno disponibilità per cinque persone nei prossimi 30 minuti?” verrà verificata la disponibilità in tempo reale, consentendo di scegliere un locale.

Le novità saranno gradualmente disponibili anche in oltre 30 paesi europei. Google cita solo Spagna, Germania e Regno Unito, ma arriverà anche in Italia perché la relativa pagina della guida è stata già tradotta.

