AI per creare giochi: Abyssal Garden e Saltline fatti da Fable 5.2

Presto saremo in grado di creare videogiochi con l’AI, ci basterà un prompt. Tecnologie come Playground di Google e Horizon Studio di Meta nascono proprio con l’obiettivo di trasformarci tutti in game designer, senza dover scrivere una riga di codice. Sta già accadendo, come testimoniano due demo generate da Fable 5.2 di Anthropic.

Un’immersione negli abissi dell’AI con Fable 5.2

La prima si chiama Abyssal Garden ed è disponibile per tutti via browser. È un ambiente virtuale 3D sottomarino generato in modo procedurale, all’interno del quale muoversi nuotando, arricchito da una componente sonora a tema. A impressionare è il fatto che funzioni solo basandosi su HTML e JavaScript, facendo leva su WebGPU e WebGL, occupando 96 kB. Provare per credere.

Ancora più impressionante lo sparatutto Saltline

Ancora più eclatante il risultato ottenuto da Felix Rieseberg, membro dello staff tecnico di Anthropic. Ha raccontato di aver chiesto all’AI di creare uno sparatutto in prima persona con un solo prompt. Si intitola Saltline e questo è il risultato.

I wanted to test Fable 5.2’s quality with one-shot prompts without human feedback. Everything in this game is from scratch: models, sounds, textures. ~$550 at API pricing, ~2.7M output and 445M input tokens, heavily cached. Took 8 hours! Play it here: https://t.co/fazOCcyNIH https://t.co/GoCitQ9EVe — Felix Rieseberg (@felixrieseberg) November 9, 2026

Fable 5.2 ha lavorato per otto ore. Il carico di lavoro ha comportato una spesa pari a circa 550 dollari, scrivendo tutto il codice necessario al gameplay, creando modelli poligonali e texture, i suoni e tutto ciò che serve. Il risultato finale è un file HTML grande circa 1,4 MB (come un vecchio floppy disk) che include tutto. Anche in questo caso, può essere giocato nel browser. Forse non è ancora all’altezza di un Call of Duty, ma pensare a come è stato creato lo rende un notevole esercizio di stile per dimostrare le potenzialità dell’intelligenza artificiale e il suo futuro impatto sull’industria del gaming.