 AI per creare giochi: Abyssal Garden e Saltline fatti da Fable 5.2
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AI per creare giochi: Abyssal Garden e Saltline fatti da Fable 5.2

Due videogiochi realizzati con Fable mostrano le potenzialità dell'AI: Abyssal Garden e lo sparatutto Saltline sono giocabili nel browser.
AI per creare giochi: Abyssal Garden e Saltline fatti da Fable 5.2
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Due videogiochi realizzati con Fable mostrano le potenzialità dell'AI: Abyssal Garden e lo sparatutto Saltline sono giocabili nel browser.
Abyssal Garden
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Presto saremo in grado di creare videogiochi con l’AI, ci basterà un prompt. Tecnologie come Playground di Google e Horizon Studio di Meta nascono proprio con l’obiettivo di trasformarci tutti in game designer, senza dover scrivere una riga di codice. Sta già accadendo, come testimoniano due demo generate da Fable 5.2 di Anthropic.

Un’immersione negli abissi dell’AI con Fable 5.2

La prima si chiama Abyssal Garden ed è disponibile per tutti via browser. È un ambiente virtuale 3D sottomarino generato in modo procedurale, all’interno del quale muoversi nuotando, arricchito da una componente sonora a tema. A impressionare è il fatto che funzioni solo basandosi su HTML e JavaScript, facendo leva su WebGPU e WebGL, occupando 96 kB. Provare per credere.

Una delle ambientazioni di Abyssal Garden

Ancora più impressionante lo sparatutto Saltline

Ancora più eclatante il risultato ottenuto da Felix Rieseberg, membro dello staff tecnico di Anthropic. Ha raccontato di aver chiesto all’AI di creare uno sparatutto in prima persona con un solo prompt. Si intitola Saltline e questo è il risultato.

Fable 5.2 ha lavorato per otto ore. Il carico di lavoro ha comportato una spesa pari a circa 550 dollari, scrivendo tutto il codice necessario al gameplay, creando modelli poligonali e texture, i suoni e tutto ciò che serve. Il risultato finale è un file HTML grande circa 1,4 MB (come un vecchio floppy disk) che include tutto. Anche in questo caso, può essere giocato nel browser. Forse non è ancora all’altezza di un Call of Duty, ma pensare a come è stato creato lo rende un notevole esercizio di stile per dimostrare le potenzialità dell’intelligenza artificiale e il suo futuro impatto sull’industria del gaming.

Il gameplay di Saltline

Fonte: Tom's Hardware

Pubblicato il 16 nov 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
16 nov 2026
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