 Playground è l'AI di Google per creare videogiochi da zero
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Playground è l'AI di Google per creare videogiochi da zero

Google Labs lancia Playground, una piattaforma di intelligenza artificiale per creare videogame 2D e 3D attraverso semplici prompt.
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Google Labs lancia Playground, una piattaforma di intelligenza artificiale per creare videogame 2D e 3D attraverso semplici prompt.
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Basta un prompt e Playground crea un videogame, senza dover scrivere una riga di codice né realizzare un asset da caricare, attraverso un’interfaccia intuitiva. È il nuovo strumento AI di Google Labs, appena presentato e già reso accessibile in forma sperimentale, ma non da noi. Rappresenta l’evoluzione di altre iniziative simili messe in campo nel recente passato da Google, a partire da Project Genie. È la fine dello sviluppo in ambito videoludico per come lo abbiamo sempre concepito e conosciuto?

Cos’è e come funziona Playground di Google Labs

Il concetto è molto semplice, in linea con la filosofia alla base di tutta l’intelligenza artificiale generativa: si descrive il gioco 2D o 3D che si ha in mente e si lascia che l’automatismo faccia il resto. Il video qui sotto mostra alcuni esempi.

Si basa sui modelli Gemini, Nano Banana e Lyria, combinandone l’azione per giungere al risultato finale che sarà poi possibile condividere liberamente. I videogame ottenuti possono essere giocati tramite browser. Attraverso i prompt è possibile intervenire su fattori come le regole del gameplay, quelle della fisica, i personaggi e l’ambiente, includendo se lo si desidera anche le classifiche per tenere conto dei punteggi. Il filmato qui sotto mostra come funziona: la procedura arriva in pochi passaggi dall’illustrare l’idea al poterla pubblicare.

Presto ci sarà un’integrazione con Unity Spark, altra piattaforma concepita con lo stesso obiettivo e attualmente ancora in fase di test. Qualcosa ci dice che il lavoro delle software house risentirà inevitabilmente del debutto di questi tool.

Come anticipato in apertura, Playground non è ancora pronto per noi. Al momento si tratta di un esperimento pensato per rendere più accessibile la creazione di giochi e stimolare la creatività quotidiana, già disponibile però negli Stati Uniti per gli utenti che hanno compiuto 18 anni, all’indirizzo playground.google (dall’Italia restituisce un messaggio di errore). Richiede un abbonamento Google One attivo.

Fonte: Google

Pubblicato il 7 ott 2026

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