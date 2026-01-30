Dimentica il codice: ora i giochi li crei con l'AI di Google

Detto, fatto: Google ha trasformato in realtà la promessa formulata lo scorso anno con la presentazione di Genie 3: Project Genie è il nuovo strumento di bigG che consente a tutti di creare videogiochi con l’AI. A dire il vero, il gruppo di Mountain View lo presenta come un tool in grado di dare vita a mondi interattivi e infiniti , ma non è difficile immaginare per cosa lo useremo.

AI per i videogiochi: cosa fa Project Genie

Al momento si tratta di un prototipo in fase di test. L’accesso è limitato agli utenti maggiorenni che si trovano negli Stati Uniti e che hanno sottoscritto un abbonamento al piano AI Ultra. Più avanti sarà esteso ad altri territori. I risultati che si possono ottenere sono quelli mostrati nel video qui sotto.

La tecnologia di Genie 3 si occupa di generare l’ambiente in cui ci si muove in tempo reale, simulando fisica e interazioni. Si basa sull’utilizzo dei modelli Nano Banana Pro e Gemini, così da poter permettere a chiunque di creare un mondo virtuale semplicemente digitando un prompt oppure caricando un’immagine di riferimento. È sufficiente descrivere il protagonista, l’ambiente in cui inserirlo e come lo si vuol far muovere: camminando, nuotando, volando, a bordo di un veicolo o altro. È persino possibile specificare la visuale, in prima o terza persona.

Una volta terminata la fase di generazione, si può intervenire correggendo il tiro o lasciandosi ispirare da ciò che hanno fatto gli altri. Come tutti i progetti sperimentali, ha delle limitazioni. Al momento riguardano alcuni problemi che potrebbero compromettere il controllo dei movimenti e un tempo massimo di esplorazione fissato a 60 secondi.

Con uno strumento di questo tipo, Google va oltre il supporto allo sviluppo di videogiochi che fino a oggi ha fornito l’AI. Qui il codice nemmeno compare, si passa direttamente dal prompt all’esperienza in cui immergersi. Come suggerisce qualcuno nei commenti al video ufficiale, significa che potremo mettere le mani su GTA 6 prima dell’uscita di GTA 6?