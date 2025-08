Genie 3 di Google: l'AI che crea videogiochi con un solo prompt

Crea un mondo dove posso camminare attraverso una foresta pluviale preistorica. Pochi secondi dopo, ci si ritrova a esplorare in tempo reale un ambiente tridimensionale popolato da creature antiche, con pioggia che scende realisticamente e vegetazione che reagisce ai propri movimenti. Basta un prompt del genere perché Genie 3 di Google crei un mondo virtuale dal nulla.

Genie 3: l’AI che crea mondi virtuali interattivi

Genie 3 non è solo un upgrade rispetto al suo predecessore. Mentre prima era possibile generare ambienti statici o semi-interattivi, ora si possono creare universi completamente navigabili a 720p e 24 fotogrammi al secondo, e sono davvero molto simili ai giochi sviluppati da professionisti del settore.

Rispetto a Genie 2, la differenza è evidente. L’acqua fluisce seguendo le leggi della fisica, la luce cambia naturalmente durante il giorno, gli animali si muovono in maniera naturale e le piante crescono seguendo i loro cicli naturali.

Una delle novità più impressionanti di Genie 3 è la sua capacità di ricordare. Il sistema mantiene coerenza visiva per diversi minuti, con una memoria che si estende fino a un minuto nel passato. Significa che se si gira l’angolo e si torna indietro, si troverà tutto esattamente com’era.

Genie 3 non si limita a riprodurre la realtà, può creare anche ciò esiste solo nella fantasia. Si vuole esplorare l’antico Egitto con dinosauri che passeggiano tra le piramidi? Si può fare. Si vuole creare un mondo sottomarino dove si può respirare normalmente mentre pesci giganti nuotano sopra la propria testa? Anche questo è possibile.

Come spiega Google, la capacità di generare esperienze immersive di luoghi lontani ed ere storiche con alta fedeltà apre possibilità educative e creative che prima richiedevano team di sviluppatori e mesi di lavoro.

Non si tratta solo di ambienti statici. Genie 3 può popolare i suoi mondi con personaggi animati espressivi che reagiscono alla propria presenza.

I limiti di Genie 3

Google DeepMind è stata onesta sui limiti attuali. Lo spazio d’azione degli agenti è limitato, la simulazione di interazioni complesse tra più agenti è ancora imperfetta, la rappresentazione geografica del mondo reale non è perfettamente accurata, e il testo generato non è sempre leggibile. Ma forse il limite più significativo è la durata. Al momento, supporta solo alcuni minuti di interazione continua, non ore.

Per ora, Genie 3 è disponibile solo per creatori selezionati e accademici. Ma l’azienda ha intenzione di estendere l’accesso a più tester.