A molti di noi ancora non sembra vero, ma GTA 6 è uscito sul serio. E non è difficile prevedere che, in questo fine settimana, molti trascorreranno parecchie ore tra le strade di Vice City e dello stato di Leonida. Dopotutto, c’è chi ha approfittato dell’occasione per prendere ferie e concedersi un lungo ponte di fronte alla TV. Per orientarsi durante il gameplay si può fare affidamento sulla mappa completa, in download gratuito dalle pagine del sito ufficiale.

Scarica e stampa gratis la mappa di GTA 6

È possibile scegliere tra diversi formati, quello poster da 2805×3840 pixel oppure da stampare con risoluzione 5775×7900 pixel e peso 44,5 MB. Entrambi sono in formato JPG. Eccola nella sua interezza.

Include una panoramica di tutte le strade che collegano Vice City e lo stato di Leonida, il palcoscenico dell’avventura che vede protagonisti Jason e Lucia (e che ci terrà incollati al joypad per molto tempo).

Ovviamente c’è anche la versione in-game, attivabile con un solo pulsante. Rispetto al capitolo precedente, a questo giro la mappa è navigabile anche in modalità 3D: bisogna un po’ prenderci la mano e farci l’abitudine. È un mondo di gioco davvero enorme e molto ricco di dettagli da scoprire. Lo si capisce fin dalle prime battute, ci sono anche tanti ambienti indoor da esplorare, a differenza di quanto avveniva in passato.

Grand Theft Auto VI è stato promosso dalle prime recensioni pubblicate dalla stampa specializzata, con un voto medio che si attesta a 99/100. Insomma, quasi un perfect score. Chi ha già avuto modo di metterci mano conferma che non si tratta di un’esagerazione: è inevitabilmente destinato a diventare un punto di riferimento non solo per il genere open world, ma per i titoli dell’attuale generazione videoludica.