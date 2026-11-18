È stata lunga, ma alla fine ce l’abbiamo fatta: GTA 6 è arrivato. 13 anni di attesa dal lancio del capitolo precedente per un gioco che promette di definire un nuovo standard per l’industria. Il lancio non è un evento: è l’evento videoludico circondato dal maggior hype di questa generazione. E dalle prime recensioni pubblicate si capisce che le aspettative non sono state deluse, con un voto medio pari a 99/100.

È arrivato il giorno di GTA 6, finalmente

Avremmo dovuto allungare le mani su Grand Theft Auto VI già un anno e mezzo fa, ma Rockstar Games ha deciso che non era ancora il momento. Da lì in poi, due rinvii, con i quali la software house si è riservata il tempo necessario per confezionare un titolo che ora non può permettersi di deludere. Le aspettative sono molto alte.

Ritroviamo una Vice City molto diversa rispetto a quella che abbiamo attraversato nel capitolo del 2022, resa ora con uno stile al limite del fotorealismo. È arrivato il momento di scoprire quali sensazioni è in grado di regalare, pad alla mano.

Qui sotto una galleria che raccoglie decine di screenshot pubblicati, fotografie dell’avventura che vede protagonisti Jason e Lucia.

Immagini

La mappa da scaricare gratuitamente

Come promesso, Rockstar Games pubblica la mappa di Leonida in download gratuito (dalla mezzanotte del 19 novembre). La si può stampare, così da tenerla vicina durante il gioco, per orientarsi in un mondo di gioco enorme e ricco di dettagli da scoprire. L’approccio è quello open world, tipico della serie, per concedere grande libertà d’azione e di scelta al giocatore.

Nella custodia c’è il poster da collezione

Sappiamo che la versione in custodia non contiene il disco, ma c’è un poster da collezione che molti gradiranno. Dopotutto, costa come quella digitale: chi non ha ancora comprato il gioco lo può ordinare da Amazon con la consegna gratuita.