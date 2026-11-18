L’embargo è caduto, sono online le prime recensioni di GTA 6 pubblicate dalla stampa internazionale. I pareri raccolti dall’aggregatore Metacritic confermano che siamo di fronte a uno dei migliori giochi nella storia del gaming, sicuramente di questa epoca, un punto di riferimento per le console attuali, in attesa di capire cosa sarà in grado di fare la next-gen.

Perfect score nelle prime recensioni di GTA 6

Era lecito attendersi qualche perfect score, ma forse si è andati oltre le più rosee aspettative: voto medio 99/100. I 13 anni di attesa dall’uscita del capitolo precedente sono serviti a Rockstar Games per confezionare un prodotto che, non c’è dubbio, lascerà il segno. O almeno questa è l’impressione, leggendo quanto scrivono gli addetti ai lavori. Citiamo testualmente da DualShockers.

Sebbene possa sembrare impossibile che qualcosa nel nostro universo sia all’altezza dell’entusiasmo e dell’attesa che Grand Theft Auto 6 ha suscitato, Rockstar ha compiuto l’impossibile.

Il consiglio è quello di evitare di leggere troppo, per non correre il rischio di inciampare in spoiler che potrebbero rovinare l’esperienza. Fin qui siamo rimasti stupiti dalla qualità del comparto grafico e dalla varietà delle ambientazioni mostrate, ma GTA 6 è anche e soprattutto una storia da vivere durante la sua campagna single player. Lo studio è sempre stato abile nel creare personaggi credibili, un contesto coerente e una trama ricca di colpi di scena: non fatichiamo a credere che lo abbia fatto di nuovo.

Chi ha già effettuato il preordine e scaricato il titolo nella propria console (la PS5 va aggiornata) potrà iniziare a giocare a Grand Theft Auto VI dalla mezzanotte. Tra poche ore arriverà anche la mappa di Leonida, da scaricare, stampare e tenere vicino durante le lunghe sessioni in-game che ci aspettano.

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