 GTA 6 aggiornato prima del lancio: cosa c'è nella patch da 1 GB
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GTA 6 aggiornato prima del lancio: cosa c'è nella patch da 1 GB

Rockstar Games ha dato il via alla distribuzione di un corposo aggiornamento per chi ha già scaricato GTA 6 nella propria console.
GTA 6 aggiornato prima del lancio: cosa c'è nella patch da 1 GB
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Rockstar Games ha dato il via alla distribuzione di un corposo aggiornamento per chi ha già scaricato GTA 6 nella propria console.
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Molti hanno già scaricato la loro copia digitale di GTA 6 negli SSD delle console, in attesa di poterlo avviare all’uscita del 19 novembre. Oltre ai 210/212 GB di download, c’è da considerare un ulteriore pacchetto da 1 GB appena rilasciato: è il primo aggiornamento del titolo, distribuito prima del lancio. Non è inconsueto per le software house, per intervenire su eventuali bug rilevati all’ultimo momento o per aggiungere qualche contenuto.

Un corposo aggiornamento pre-lancio per GTA 6

Lo screenshot qui sotto è stato condiviso dal profilo iGrandTheftAuto.com su X ed è riferito all’edizione PS5. L’update è contrassegnato come obbligatorio, in rollout a livello globale e in modo graduale, vale a dire che non tutti lo riceveranno subito. Porta il gioco alla versione 1.002.000, vediamo cosa contiene.

La versione 1.002.000 di GTA 6 su una PS5

Chi l’ha già ricevuto nelle regioni di Australia, Nuova Zelanda e Giappone afferma di aver visto le dimensioni complessive aumentare di circa 35-36 MB. Le modifiche più significative interessano i contenuti legati alla storia (story000-[GameContent], +15,75 MB) e le ambientazioni (Levels(americas), +15,63 MB). Non sembrano invece esserci cambiamenti per quanto riguarda audio e video.

Non è da escludere che possano arrivare altri update nel corso dei prossimi giorni, prima del day one, più o meno corposi. Rockstar ci ha fatto attendere parecchi anni (GTA 5 è uscito nel 2013), passando per due rinvii, prima di poter allungare le mani su Grand Theft Auto VI. Di certo non può permettersi di proporre un gioco costellato da bug.

Chiudiamo con l’ultima carrellata di screenshot pubblicati. Mostrano i protagonista Jason Duval e Lucia Camino alle prese con una moltitudine di missioni e situazioni da affrontare tra le strade di Vice City e quelle dello stato di Leonida. La mappa sarà enorme: potremo anche scaricarla, stamparla e tenerla vicino durante le sessioni di gioco, la software house ha già confermato che la pubblicherà gratuitamente per tutti la prossima settimana.

Immagini

Fonte: iGrandTheftAuto.com, X

Pubblicato il 13 nov 2026

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