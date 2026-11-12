Digital Fairness Act: danni per l'industria dei videogiochi

La Commissione europea ha presentato ieri il Digital Fairness Act (DFA), una proposta di legge che rafforza le protezioni online per i consumatori. Secondo IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association), il DFA comprometterebbe la competitività dell’industria europea, in quanto ci sarebbero meno videogiochi per gli utenti. L’associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia si unisce a European Games Developer Federation (EGDF) e Video Games Europe (VGE) per chiedere una revisione urgente.

Divieti del DFA mettono a rischio l’industria dei videogiochi

Alcune disposizioni del Digital Fairness Act riguardano le monete virtuali e le meccaniche simili al gioco d’azzardo rivolte ai minori, come quelle che prevedono pagamenti per vincere (pay-to-win) o per avanzare nel gioco (pay-to-progress). Secondo IIDEA, la proposta della Commissione europea incrementa l’incertezza giuridica introdotta dai principi fondamentali sulle valute virtuali all’interno dei giochi della rete CPC. C’è quindi il rischio di generare una frammentazione normativa, contenziosi inutili e l’impossibilità di giocare ad alcuni videogiochi.

L’associazione ritiene inoltre che il divieto dei meccanismi pay-to-win e pay-to-progress non ha definizioni chiare e potrebbe generare una grande confusione per videogiocatori e sviluppatori. In pratica, il divieto potrebbe riguardare qualsiasi acquisto effettuato all’interno di un videogioco. Nessun sviluppatore avrebbe la certezza che il proprio videogioco rispetti le norme del DFA.

IIDEA sottolinea che vietare tutti gli acquisti in-game ai giocatori di età inferiore ai 18 anni significa impedire ai genitori di prendere decisioni per i propri figli. Il DFA considera erroneamente i videogiochi con una classificazione PEGI inferiore a 18 anni come contenuti destinati ai bambini. Questo approccio rischia di imporre una soglia di accesso di 18 anni a quasi tutte le funzionalità dei videogiochi, impedendo di fatto l’accesso ai minori.

L’associazione ricorda che il codice PEGI prevede già l’obbligo di indicare chiaramente i costi in denaro reale. I genitori possono bloccare o limitare le spese, il tempo di gioco e i contatti online attraverso gli strumenti di controllo parentale. L’industria ha inoltre presentato altre proposte per una maggiore sicurezza: acquisti e comunicazioni online disattivati per impostazione predefinita per i minori, visualizzazione chiara dei prezzi in valuta reale e rimborsi per le valute virtuali non utilizzate.

IIDEA evidenzia il rischio principale derivante dall’eventuale approvazione del DFA. In assenza di una revisione del testo, le 8.700 aziende europee non potrebbero più competere con quelle extra UE.