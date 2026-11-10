PS Portal con memoria interna: un indizio sulla nuova console?

Sony ha appena lanciato una PlayStation Portal dedicata esclusivamente al mercato giapponese. Non si tratterebbe di una notizia molto interessante, se non fosse per il fatto che, a differenza del modello standard e distribuito in tutto il mondo, include una memoria interna (oltre ai circa 6 GB già di serie) È forse un primo indizio concreto sull’arrivo di una nuova PS portatile?

Nuova PS Portal giapponese con lo storage

Va chiarito che l’hardware supporta solo lo streaming dei giochi, con la modalità tipica del cloud gaming oppure collegandosi da remoto a una PlayStation 5. Questo però lo fa già anche la versione commercializzata da noi, basata su una versione fortemente personalizzata di Android. L’azienda non ha ancora chiarito come verrà sfruttato lo storage, se per il download dei titoli o altro.

Il resto delle specifiche tecniche non cambia, a partire dal display LCD con risoluzione 1080p. Non è dato sapere nemmeno se questa edizione di PS Portal arriverà in altri territori. Trattandosi a tutti gli effetti di un upgrade, qualcosa sicuramente sta bollendo in pentola, altrimenti non si spiegherebbe perché lanciare un prodotto con memoria interna allo stesso prezzo del modello internazionale (39.980 yen, l’equivalente di circa 220 euro al cambio), considerando anche come la crisi del mercato abbia fatto schizzare verso l’alto il costo dei componenti.

Molti chiedono una console portatile a marchio PlayStation. È un ambito in cui Sony ha già detto la sua in passato, ottenendo un grande successo con PSP, ma senza riuscire a replicarlo qualche anno più tardi con PS Vita.

Una curiosità: il colore della nuova PS Portal giapponese è Midnight Black, lo stesso della PS5 Digital Edition lanciata solo poche settimane fa, sempre in esclusiva per il mercato nipponico. Eccola qui sotto. Si tratta di iniziative locali che hanno come primo obiettivo quello di contrastare la crescita di Nintendo con la sua Switch 2.